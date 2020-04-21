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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:5088

Англичанин с 158-й попытки сдал экзамен на водительские права

В Лондоне зафиксировали необычный рекорд – мужчина 157 раз пытался сдать теоретическую часть экзамена на получение водительского удостоверения.

42-летний мужчина сдавал письменный экзамен на знание правил дорожного движения 157 раз и только на 158-й раз смог его успешно завершить. Отмечается, что на это он потратил 3 тысячи фунтов (около 137 000 грн).

Мужчину, который работает учителем в школе, уже окрестили "самым плохим водителем в мире". Стоит отметить, что подобное реноме ему еще предстоит подтвердить, ведь впереди его ждет еще и прохождение практической части.

Новость вызвала ажиотаж в соцсетях: многие пользователи написали, что мужчине лучше вообще не садиться за руль, поскольку, вероятно, вождение – это не его.

Второе место в антирейтинге заняла 30-летняя женщина, которая смогла сдать теоретический экзамен только со 117 раза, заплатив за экзамены 2 961 фунтов стерлингов. Замыкает тройку самых упорных абитуриентов 72-летний пенсионер, который 72 раза пытался пройти тест и составил его только с 73-й попытки. Это обошлось ему в 3 200 фунтов стерлингов.

Добавим, что экзамен на права в Соединенном Королевстве считается одним из самых сложных в мире. В теоретической части, для успешного выполнения теста, необходимо правильно ответить минимум на 43 из 50 вопросов.

Общество Водительское удостоверение Рейтинг
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