В Сахаре выпал снег Температура воздуха резко опустилась ниже нуля градусов, и это привело к снегопаду в пустыне Сахара.

Кроме этого, необычные снимки заснеженной пустыни опубликовал в своем Instagram популярный фотограф с ником kaaarimo. Он отметил, что удивительное природное явление произошло в части пустыни, которая расположена недалеко от города Айн-Сефра в Алжире.

Отметим, что в некоторых случаях температура воздуха в Сахаре может достигать +50 градусов. Однако в январе этого года там произошло значительное похолодание. Это и привело к снегопаду. Посмотреть на необычное явление приезжали жители ближайших городов.

В то же время метеоролог Эрик Лейстер рассказал, что снегопад не является чем-то необычным для Сахары. Так как за последние несколько лет территория пустыни начала увеличиваться, это влияет на климат в ней.

Источник: newsone.ua