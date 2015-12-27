Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:22129

В Сахаре выпал снег

Температура воздуха резко опустилась ниже нуля градусов, и это привело к снегопаду в пустыне Сахара.

Кроме этого, необычные снимки заснеженной пустыни опубликовал в своем Instagram популярный фотограф с ником kaaarimo. Он отметил, что удивительное природное явление произошло в части пустыни, которая расположена недалеко от города Айн-Сефра в Алжире.

Отметим, что в некоторых случаях температура воздуха в Сахаре может достигать +50 градусов. Однако в январе этого года там произошло значительное похолодание. Это и привело к снегопаду. Посмотреть на необычное явление приезжали жители ближайших городов.

В то же время метеоролог Эрик Лейстер рассказал, что снегопад не является чем-то необычным для Сахары. Так как за последние несколько лет территория пустыни начала увеличиваться, это влияет на климат в ней. 

Источник: newsone.ua

Фото
Общество Аномалия Пустыня
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сюрпризы природы: снегопад с громом и молниями
27.12.2015 21:28

Сюрпризы природы: снегопад с громом и молниями

В городе Абакан, являющийся столицей Хакасии, прошел сильный снегопад, сопровождавшийся молниями и громом. Такие сведения передают местные средства массовой информации,...

Новости

Фирма Лукьяненко-младшего взимает с «Сумского НВО» более 600 млн грн
Сегодня 21:02
На Сумщине 44384 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:03
Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
Вчера 20:56
Конотоп у підготовці до виборів мера: думки місцевих жителів, зміна виборчої адреси та порушення
Сегодня 18:52
Патрульные показали, как сумчанка за рулем врезалась в столб (видео)
Сегодня 18:00
84-летняя глуховчанка снова пыталась покончить жизнь самоубийством
Сегодня 17:39
Сколько стоит лечение одного украинца в больнице с COVID-19
Сегодня 17:06
На Сумщине пожарные шесть раз ликвидировали возгорание в жилых домах
Сегодня 17:01
Сумчане голосуют против повышения стоимости проезда в маршрутках
Сегодня 16:39
Сумчане просят восстановить мэрскую онлайн-приемную
Сегодня 16:19
На Сумщине арендаторы заплатили владельцам паев более 1,5 миллиарда гривен
Сегодня 16:06
В Сумах дали 4,5 года за нападение на женщину в центре города
Сегодня 15:50
view counter

Статьи

Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
Сегодня 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
Сегодня 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
Сегодня 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
Вчера 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
14.01.2021 13:24
Фрикционная резина от Michelin
13.01.2021 18:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.