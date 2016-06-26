Блокировка Трампа и окружения в соцсетях – результат впечатляет Через неделю после того, как президента Дональда Трампа заблокировали в Twitter и других социальных сетях, распространение дезинформации о выборах в США в Интернете упало на 73%.

По данным Zignal Labs, компании, предоставляющей услуги по разработке программного обеспечения для медиа-анализа, количество упоминаний в соцсетях о фальсификациях на выборах президента снизилось с 2,5 миллионов до 688 000. Zignal Labs изучала сообщения, которые касались мошенничества, взлома машин для подсчета голосов, подделки бюллетеней и других “заговоров”. Об этом сообщает издание Business Insider.

Данные показывают, что способность технических платформ ограничивать распространение ложной информации является эффективным методом.

Zignal мониторила сайты социальных сетей в течение семи дней с 9 января. Беспорядки в Капитолии произошли 6 января.

На следующий день Трампу закрыли доступ к Facebook и заблокировали в Twitter 8 января. Союзникам Трампа, включая бывшего лейтенанта армии США Майкла Флинна, адвоката, поддерживающего Трампа, Сидни Пауэлла также запретили доступ в Twitter. Рон Уоткинс, который считался ключевой фигурой QAnon в сети, также заблокирован.

Zignal обнаружила, что количество хэштегов, касающихся беспорядков в столице, резко упало в течение недели после этих приостановок. Упоминания хэштегов #FightforTrump, #HoldTheLine и фразы “Марш за Трампа” упали примерно на 95%.

Количество хэштегов, не относящиеся к QA, также упало через неделю после того, как Трампу закрыли доступ к Twitter, хотя упоминания о заговоре QAnon выросли.

Специалисты убеждены, что события в Капитолии связаны с влиянием дезинформации, которая массово распространялась еще задолго до выборов и привела к радикализации общества.

Источник: svoboda.ua