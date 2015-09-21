Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 от экстрасенсов СТБ Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака.

Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кого ожидают перемены в жизни? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 18 по 24 января 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

В начале недели глупо ждать прибыли, а вот ближе к пятнице вы можете получить небольшую финансовую помощь. Так что на протяжении недели стоит воздержаться от крупных финансовых вложений. Лучше четко распределить бюджет. Что касается отношений с противоположным полом, то кардинальных изменений не предвидится.

Телец

Неделя будет несколько напряженной. На работе есть некоторое недопонимание с коллегами. А вот в отношениях с любимым человеком могут возникнуть ссоры. Чтобы избежать серьезного скандала, перестаньте срывать свою злость на партнере. Так вы только усугубите ситуацию. В финансовой сфере все в порядке. Деньги есть. И еще будут.

Близнецы

На работе у вас сильная загруженность. Из-за этого совсем не хватает времени на вторую половинку. Чтобы избежать недопонимания, не стоит скрывать правду. Честно расскажите, что сейчас очень устали и не горите желанием отдаваться любовным утехам. Однако на выходных ситуация может измениться. Если есть такая возможность, проведите день на свежем воздухе.

Рак

Раков ждет прекрасная неделя. Все трудности позади. С любимым человеком выстроены гармоничные отношения, на работе все в ажуре. Так что можете смело наслаждаться жизнью. А вот одиноких представителей знака ждет приятное знакомство, которое может перерасти во что-то большее.

Лев

Опасная неделя. Вы жаждете перемен, однако они могут наступить немного позже. Не подгоняйте события. Всему свое время. Будьте осторожны с новыми знакомыми. Вы и так немного недоверчивы, но на этой неделе вам стоит проявить особую бдительность. Что касается финансов, то здесь все стабильно. С чем мы вас и поздравляем.

Дева

Вы себя немного недооцениваете. В начале недели вам может поступить интересное предложение. Не отказывайтесь от него. Вы сможете себя проявить. Если необходимо, обратитесь за помощью. В этом нет ничего постыдного. Ближе к выходным может немного ухудшиться состояние здоровья. Обратите на это особое внимание.

Весы

На этой неделе люди будут вас явно раздражать. Однако звезды советуют не срывать на них свою злость. Постарайтесь контролировать свои эмоции и уходить от ссор. Однако при необходимости не бойтесь себя защищать. Зато в отношениях со второй половинкой царит полная гармония. Возможно, есть смысл переходить на новый уровень.

Скорпион

На этой неделе вам стоит остановить все финансовые операции. Есть риск прогореть или попасться в лапы мошенников. Также стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Есть риск обострения хронических заболеваний. Возможно, вам стоит возобновить утренние пробежки? Подумайте над этим.

Стрелец

Для вас наступает приятное время. Близкие будут радовать и удивлять, на работе возможно повышение зарплаты или повышение в должности. Будьте внимательны к советам друзей. Не все они хороши. Возможно, на вас кто-то точит зуб. Разоблачите негодника. Выходные проведите в кругу семьи.

Козерог

Вас ждет очень важная неделя, которая сулит сплошные перемены. Вы можете сменить работу или место жительства. Да что там, вполне вероятно, что вам предложат новую должность. И не где-нибудь, а в другой стране. Смело соглашайтесь. Нужно использовать все шансы, которые вам предлагает Судьба.

Водолей

На этой неделе вам стоит отказаться от знакомств с противоположным полом. Ничего хорошего они вам не принесут, лишь только разочарование. Однако стоит задуматься над возобновлением прошлых отношений. Возможно, вы поспешили? Также стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Ешьте больше фруктов и пейте много чая.

Рыбы

Множество приятных и даже судьбоносных встреч ожидает вас в данный период. Романтическое настроение захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивайтесь к интуиции. Но и о работе не забывайте. Она сама себя не сделает. А вот выговор от начальства получите вы.