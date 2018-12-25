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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:15136

Украина вошла в новые климатические реалии

Такое мнение высказала климатолог Украинского гидрометеорологического института НАН.

Украину ждут резкие скачки температур, засушливый апрель и ранние заморозки. Так считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет lenta.ua. Она отметила, что в новой климатической реальности Украина живет примерно с 2005 года. «Произошли новые изменения в общей циркуляции, она сейчас другая», – сообщила ученая.

Эта реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур. «Стоит тепло, а потом раз – снижение температуры на 10–15 градусов. И не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления», – пояснила она.

«Зима, которую мы видим сейчас, будет в пределах ближайших 5 лет. Даже если морозы и будут, то это максимум неделя. Вы помните, какая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы», – предупредила климатолог.

По ее прогнозам, этой весной, как и прошлой, апрель может быть засушливым, а осенью возможны ранние заморозки.

«Мы увидели, что для весны очень тяжелым стал апрель – практически без осадков. Это очень плохо для сельского хозяйства. Такова наша действительность», – объяснила она.

Общество Климат Осадки Погода Прогноз
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