В китайском мороженом из украинского сырья нашли следы коронавируса

Компания-производитель Tianjin Daqiaodao Food Company для производства продукта импортировала сухое молоко из Новой Зеландии, а сухую сыворотку из Украины, пишет kurs.com.ua.
Всю партию изъяли из продажи. Более 1,5 тысяч сотрудников компании были помещены в карантин и прошли тестирование.
Вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин предполагает, что это "разовое" явление и советует не паниковать.
"Вероятно, это исходило от человека, и, не зная подробностей, я думаю, что это, вероятно, разовый случай… Есть вероятность, что это результат проблемы на производственном предприятии и, возможно, проблемы гигиены на заводе", - сказал он.
Власти порекомендовали жителям, купившим продукт, сообщать о своем здоровье.
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