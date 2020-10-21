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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:3095

В китайском мороженом из украинского сырья нашли следы коронавируса

Следы коронавируса были обнаружены в партии мороженого в китайском муниципалитете Тяньцзинь.

Компания-производитель Tianjin Daqiaodao Food Company для производства продукта импортировала сухое молоко из Новой Зеландии, а сухую сыворотку из Украины, пишет kurs.com.ua.

Всю партию изъяли из продажи. Более 1,5 тысяч сотрудников компании были помещены в карантин и прошли тестирование.

Вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин предполагает, что это "разовое" явление и советует не паниковать.

"Вероятно, это исходило от человека, и, не зная подробностей, я думаю, что это, вероятно, разовый случай… Есть вероятность, что это результат проблемы на производственном предприятии и, возможно, проблемы гигиены на заводе", - сказал он.

Власти порекомендовали жителям, купившим продукт, сообщать о своем здоровье.

Общество CoVID-19
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