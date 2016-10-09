Первая в мире операция по пересадке обеих рук и плеч проведена во Франции Операция в Лионской больнице имени Эдуара Эррио длилась 15 часов.

Гражданин Исландии стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча во Франции.

Операция в Лионской больнице имени Эдуара Эррио продолжалась 15 часов и требовала мобилизации целого ряда врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.

Речь идет о первой в мире операцию по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плеч.

В Лионском больничном центре сообщили, что 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии. По данным СМИ, пациент - бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи.

Сообщается, что гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.

Источник: zik.ua