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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:22125

Первая в мире операция по пересадке обеих рук и плеч проведена во Франции

Операция в Лионской больнице имени Эдуара Эррио длилась 15 часов.

Гражданин Исландии стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча во Франции.

Операция в Лионской больнице имени Эдуара Эррио продолжалась 15 часов и требовала мобилизации целого ряда врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.

Речь идет о первой в мире операцию по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плеч.

В Лионском больничном центре сообщили, что 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии. По данным СМИ, пациент - бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи.

Сообщается, что гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.

Источник: zik.ua

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