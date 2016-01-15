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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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«Википедии» 20 лет: история создания, интересные факты

Сегодня, 15 января, общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом "Википедия" отмечает свое 20-летие.

За это время Википедия стала пятым по посещаемости сайтом в мире. Тут можно найти ответ почти на любой вопрос, это один из самых подробных справочников из когда-либо существовавших. Но при этом Википедию нельзя назвать энциклопедией в традиционном смысле.

Все началось в 2000 году, когда финансист Джимми Уэйлс решил занять свободную нишу бесплатных интернет-энциклопедий и создал Нупедию. Главным редактором Нупедии Уэйлс нанял философа Ларри Сэнгера. Материалы для нее писали ученые, эксперты, общественные деятели, а сами статьи проходили экспертную оценку, поэтому энциклопедия наполнялась крайне медленно. В январе 2001 года Уэйлс и Сэнгер запустили Википедию, сайт, который был создан для предварительной разработки статей для Нупедии. Но Википедия развивалась настолько стремительно, что стала главным проектом.

Название энциклопедии образовано из двух слов: wiki (от гавайского "быстро") – название программного обеспечения и encyclopedia (сокращенно "pedia") – энциклопедия. В качестве самостоятельного раздела Википедия изначально была на английском языке. По состоянию на сегодня разделы Википедии представлены более чем на 300 языках. Общее количество статей достигает 55 миллионов, а сам сайт является пятым по посещаемости в мире и единственным некоммерческим из лидеров

Но главным в Википедии остается то, что создавать и редактировать статьи может любой пользователь интернета. Все изменения, которые вносятся на сайт, моментально становятся доступными для остальных пользователей.

Несмотря на первоначальный скептицизм концепции, когда любители получили возможность редактировать научные тексты, а шутники начали добавлять несуществующие подробности, “Википедия” не только набирала обороты, но и со временем стала крупнейшей и самой известной энциклопедией. Открытая модель работы стала одной из самых больших преимуществ ресурса: когда над энциклопедическим текстом работает много людей, он становится более нейтральным, надежным и проверенным.

Ежемесячно “Википедия” имеет более 15 миллиардов посещений, ежесекундно ее просматривают более 6 тысяч раз. В среднем ежемесячно “Википедию” на разных языках редактируют более 250 000 пользователей интернета. Для написания статей они должны использовать надежные источники, делать на них ссылки, чтобы читатели могли видеть, откуда происходит информация. Также корреспонденты “Википедии” следят, чтобы статьи не содержали ложную или непродуманную информацию. В большинстве случаев некорректная информация или вандализм удаляется в течение нескольких минут.

Украинская “Википедия” входит в двадцатку крупнейших, полнейших и популярных языковых разделов “Википедии”. Она была основана 30 января 2004 года. Сейчас это самая большая энциклопедия, когда-либо созданная на украинском языке – содержит более миллиона статей.

В 2020 году украиноязычную “Википедию” посмотрели более 855 миллионов раз.

Празднование 20-й годовщины “Википедии” посвящено людям, которые ее создают и поддерживают: волонтерам, которые добавляют информацию и дискутируют вокруг ее подачи, жертвователям, благодаря которым проект может существовать, разработчикам, которые обеспечивают быстродействие и доступность, а также всем, кто разделяет идею свободных и открытых знаний.

Общество Джимми Уэйл Нупедия Энциклопедия

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