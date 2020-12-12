Анекдоты недели - 282

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Я хочу работать???
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Встречать Новый год по-старому придумали для тех, кто не помнит, как встретил по-новому.
Лег на диван, открыл бутылочку пива, включил телевизор. Почти расслабился! Но тут подошла охрана Эпицентра….
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- Надо как-то встретиться трезвым.
- И выпить!
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Правительство установило прожиточный минимум населения. Уровень прожиточного максимума правительства установить пока не удаётся.
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Фима, то шо я вчера просила у тебя прощения – я тебе никогда не прощу!
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В гости надо заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели спрятать еду.
- На первом свидании я сексом не занимаюсь!
- Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления!
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Вам, девушкам, вообще хорошо: захотел есть - пошёл сварил.
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Мазохиста в этом году ждёт только хорошее.
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Если вы неважно себя чувствуете, пальцами обеих рук нежно помассируйте виски, а потом не спеша залейте его вовнутрь.
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- Это была тяжёлая неделя…
- Сегодня вторник.
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- Что это? Шило?
- Нет. Это штопор за праздники стёрся.
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Самые надёжные пароли - у неграмотных людей.
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Правительство отметило резкое снижение доходов населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу подавали только Dom Perignon и нормандских устриц.
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Плохо, когда нет настроения. Вот у меня оно всегда есть. Правда, иногда хреновое…
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Что значит синусы-косинусы не пригодятся? А уроки с детьми делать?
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Мне часто в детстве говорили, что я очень добрый и милый мальчик.
В общем, сглазили!
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Проснулся, сижу, пью кофе, смотрю на пальмы, море, яхты...
Эх, что ни говори, а в жизни самое главное, правильно выбрать обои.
Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина....
Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда....
Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи....
Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....