Анекдоты недели - 282 Поссорилась с мужем… Кинула в борщ виагры… Ох, как он бегал за мной, как извинялся…

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?

- Я хочу работать???

***

Встречать Новый год по-старому придумали для тех, кто не помнит, как встретил по-новому.

Лег на диван, открыл бутылочку пива, включил телевизор. Почти расслабился! Но тут подошла охрана Эпицентра….

***

- Надо как-то встретиться трезвым.

- И выпить!

***

Правительство установило прожиточный минимум населения. Уровень прожиточного максимума правительства установить пока не удаётся.

***

Фима, то шо я вчера просила у тебя прощения – я тебе никогда не прощу!

***

В гости надо заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели спрятать еду.

- На первом свидании я сексом не занимаюсь!

- Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления!

***

Вам, девушкам, вообще хорошо: захотел есть - пошёл сварил.

***

Мазохиста в этом году ждёт только хорошее.

***

Если вы неважно себя чувствуете, пальцами обеих рук нежно помассируйте виски, а потом не спеша залейте его вовнутрь.

***

- Это была тяжёлая неделя…

- Сегодня вторник.

***

- Что это? Шило?

- Нет. Это штопор за праздники стёрся.

***

Самые надёжные пароли - у неграмотных людей.

***

Правительство отметило резкое снижение доходов населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу подавали только Dom Perignon и нормандских устриц.

***

Плохо, когда нет настроения. Вот у меня оно всегда есть. Правда, иногда хреновое…

***

Что значит синусы-косинусы не пригодятся? А уроки с детьми делать?

***

Мне часто в детстве говорили, что я очень добрый и милый мальчик.

В общем, сглазили!

***

Проснулся, сижу, пью кофе, смотрю на пальмы, море, яхты...

Эх, что ни говори, а в жизни самое главное, правильно выбрать обои.