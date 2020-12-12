Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:12152

Анекдоты недели - 282

Поссорилась с мужем… Кинула в борщ виагры… Ох, как он бегал за мной, как извинялся…

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?

- Я хочу работать???

***

Встречать Новый год по-старому придумали для тех, кто не помнит, как встретил по-новому.

Лег на диван, открыл бутылочку пива, включил телевизор. Почти расслабился! Но тут подошла охрана Эпицентра….

***

- Надо как-то встретиться трезвым.

- И выпить!

***

Правительство установило прожиточный минимум населения. Уровень прожиточного максимума правительства установить пока не удаётся.

***

Фима, то шо я вчера просила у тебя прощения – я тебе никогда не прощу!

***

В гости надо заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели спрятать еду.

- На первом свидании я сексом не занимаюсь!

- Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления!

***

Вам, девушкам, вообще хорошо: захотел есть - пошёл сварил.

***

Мазохиста в этом году ждёт только хорошее.

***

Если вы неважно себя чувствуете, пальцами обеих рук нежно помассируйте виски, а потом не спеша залейте его вовнутрь.

***

- Это была тяжёлая неделя…

- Сегодня вторник.

***

- Что это? Шило?

- Нет. Это штопор за праздники стёрся.

***

Самые надёжные пароли - у неграмотных людей.

***

Правительство отметило резкое снижение доходов населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу подавали только Dom Perignon и нормандских устриц.

***

Плохо, когда нет настроения. Вот у меня оно всегда есть. Правда, иногда хреновое…

***

Что значит синусы-косинусы не пригодятся? А уроки с детьми делать?

***

Мне часто в детстве говорили, что я очень добрый и милый мальчик.

В общем, сглазили!

***

Проснулся, сижу, пью кофе, смотрю на пальмы, море, яхты...

Эх, что ни говори, а в жизни самое главное, правильно выбрать обои.

Досуг Курьезы Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Анекдоты недели - 281
09.01.2021 12:12

Анекдоты недели - 281

Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина....

Анекдоты недели - 280
02.01.2021 12:12

Анекдоты недели - 280

Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда....

Анекдоты недели - 279
25.12.2020 15:15

Анекдоты недели - 279

Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи....

Анекдоты недели - 278
18.12.2020 21:33

Анекдоты недели - 278

Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...

Анекдоты недели - 277
12.12.2020 12:12

Анекдоты недели - 277

Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....

Новости

На Сумщине 237 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:06
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Сегодня сумские баскетболисты примут николаевских (трансляция)
Сегодня 17:48
Кролевец примет участие в Датской программе соседства DANEP по развитию инклюзивного рынка труда в сфере туризма
Сегодня 17:39
Сумские биатлонистки в ТОП-8 на Кубке мира
Сегодня 17:30
На Сумщине нашли фальсификат масла
Сегодня 17:15
Сумской биатлонист в ТОП-20 на кубке IBU
Сегодня 17:05
Юные шосткинские пианистки - среди победителей Международного фестиваля-конкурса
Сегодня 15:24
Мовний закон: відсьогодні сфера послуг у Сумах має говорити лише українською
Сегодня 15:14
Подруга опустошила банковскую карточку сумчанки
Сегодня 15:01
Сумские футзалисты в Кубке Украины проиграли аматорам
Сегодня 14:47
В Сумах на женщину напала овчарка
Сегодня 14:39
view counter

Статьи

Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
Вчера 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
Вчера 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так із владою?
14.01.2021 17:11
Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
14.01.2021 14:24
Программа обучения ТРИЗ
14.01.2021 14:19
ДПС: зміни у податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2021 року
14.01.2021 13:24
Фрикционная резина от Michelin
13.01.2021 18:41
Жилищная субсидия - 2021: изменения в назначении и начислении (видео)
13.01.2021 17:37
Сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык: кого и как это коснется
13.01.2021 15:32
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: 5 нюансів залучення до роботи у неробочі дні
13.01.2021 12:46
Какие страховки можно оформить онлайн? ®
12.01.2021 21:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.