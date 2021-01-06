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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:00170

На землю вернулось вино из Международной космической станции

Двенадцать бутылок вина, которые год находились на Международной космической станции, вернулись на землю.

Как пишет food.obozrevatel.com, 13 января капсула SpaceX Dragon с вином и побегами виноградной лозы сортов Мерло и Каберне Совиньон приземлилась в Мексиканском заливе на побережье Тампы.

Продукты на Международную космическую станцию отправляла компания Space Cargo Unlimited, которая занимается биологическими исследованиями в космосе. Вино и виноградные лозы провели в космосе около года, в течение которого они подвергались воздействию невесомости и более высокой радиации, чем на Земле.

"Испытания вина и лозы в невесомости помогут понять, как сделать их более выносливыми на Земле, особенно ввиду изменений климата", – заявил гендиректор Space Cargo Unlimited Николя Гом. И добавил, что исследователи Марса и Луны будут не против иметь доступ к хорошей еде и напиткам.

Оба набора лоз – земной и космический – хранили в темноте при одинаковой температуре и идентичном уровне влажности. Красное вино из Бордо хранилось в космосе в течение 12 месяцев в специальных металлических цилиндрах. Вино из этих бутылок сравнят с аналогичными образцами, которые остались на Земле и хранились при той же температуре.

Бутылки планируют откупорить в конце февраля в Бордо, в рамках специальной дегустации. Французские сомелье оценят вкус вина и сообщат, как на него повлияла микрогравитация и повышенная радиация. Состав напитка также проверят в лаборатории.

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