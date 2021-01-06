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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:00149

Въезд в США для украинцев будет по новым правилам

Посольство Украины в США сообщило, что с 26 января вступают в силу новые правила карантина для иностранцев, путешествующих в США.

В посольстве заявили, что новые правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.

Также путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Посольство сообщило, что путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3−5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего там подтвердили более 23 миллионов случаев инфицирования. 

Источник: nv.ua

 

Общество Пандемия Посольство Украины в США

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