Въезд в США для украинцев будет по новым правилам

В посольстве заявили, что новые правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.
Также путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.
Посольство сообщило, что путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3−5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.
США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего там подтвердили более 23 миллионов случаев инфицирования.
Источник: nv.ua
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