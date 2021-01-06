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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:30198

Украинец среди лучших художников-новаторов в цифровом искусстве

Украинец Степан Рябченко попал в список 15 лучших художников-новаторов в цифровом искусстве. Соответствующие данные рейтинга опубликовала компания Electric Artefacts.

Степан является ведущим медиа-художником. Он работает с такими направлениями как скульптура, концептуальная архитектура, а также световые инсталляции.

Рябченку 33 года, он родом из Одессы. Родился в семье художников, живет и работает в Одессе. Учился в Одесской государственной академии строительства и архитектуры, получил степень магистра архитектуры.

А в 2015 Степан попал в рейтинг "30 до 30" журнала Forbes. Художник стал победителем нескольких международных конкурсов.

У него есть серия работ под названием "Электрические артефакты". В ней автор изобразил туманное фиолетовое небо, бескрайные океаны и потусторонние сооружения, пишет internetua.com.

В большинстве произведений украинского художника можно увидеть неподвижные предметы и нереалистичные пейзажи – мнимые растения и животные, на создание которых часто вдохновляли компьютерные вирусы. 

Фото
Общество Световые инсталляции Степан Рябченко

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