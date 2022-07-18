Сергей Токарев о запуске Roosh: «Наша цель – выйти за рамки обыденности» В Украине появилась технологическая компания Roosh. Компания создает собственные ІТ-продукты и инвестирует в инновационные проекты, с приоритетом на AI и ML.

Компанию основал IT-предприниматель и инвестор Reface Сергей Токарев.

Партнёрами Токарева по проекту стали основатель Reface Ден Дмитренко, финансист и специалист по управлению активами в области ІТ Сергей Карташов, а также Евгений Козицкий и Кирилл Ухо.

Слухи о создании новой компании ходили уже давно, но только в середине июля официальные сообщения появились на страницах Токарева и Roosh.

«Главной задачей этого года мы с командой запланировали упорядочить себя — превратиться в структурный бизнес: зарелизить проекты, которые начали еще в 2020, и собрать их всех в единую компанию. Именно в такой последовательности, хотя обычно принято наоборот. Нам вообще важно как можно меньше ассоциироваться с тем, что «обычно принято». Потому что, придерживаясь только такой логики можно создавать и инвестировать в продукты, меняющие свои индустрии», – пишет Сергей Токарев на личной странице в Facebook.

Он подчёркивает, что команда Roosh собирается развиваться в разных технологических направлениях, но приоритет отдается проектам, связанным с искусственным интеллектом и машинным обучением (AI и ML).

Именно эта наукоёмкая сфера в наши дни всё более укрепляет свои позиции в мире IT и смежных отраслях. По данным исследователей Стэнфордского университета AI и ML сейчас являются одними из наиболее инвестируемых областей, где за прошлый «ковидный» год доля частных капиталовложений составила 60% (это более 40 млрд долларов).

Несмотря на то, что о создании Roosh объявили только сейчас, у команды уже есть в активе достаточно реализованных проектов.

Среди них приложение Reface – это 100 миллионов загрузок за 14 месяцев, миллионные инвестиции и первое место в топе App Store: осенью прошлого года приложению удалось обойти даже таких гигантов, как Netflix, YouTube, TikTok и Zoom. Приложение способно менять лица на видеороликах и гифках. По словам фаундеров украинского стартапа, цель состоит в том, чтобы пользователь мог смотреть сериал, например, с самим собой в главной роли. Даже Илон Маск оценил.

Еще один проект Roosh – Pawa, венчурная студия, развивающая проекты на базе машинного обучения. По словам Токарева, этот проект позволит масштабировать идеи ML от концепции до полноценной компании. Команда планирует создать крупнейший в Европе акселератор для разработки бизнес-проектов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Главный фокус на финансы, медиа, гейминг и здравоохранение.

ZibraAI – стартап, специализирующийся на 3D-рендеринге и создании 3D-объектов с помощью компактных нейросетей. Запущен этим летом. Главная задача фаундеров – сделать так, чтобы игра напоминала реальность и мало чем отличалась от неё.

Roosh Ventures – венчурный фонд, созданный командой Roosh. Помогает стартапам быстрее развиваться. Roosh Ventures отслеживают наиболее перспективные проекты в США и Европе и предоставляет им финансирование. Приоритет отдается проектам на ранних стадиях. Одной из портфельных инвестиций фонда стал проект Oura – кольцо-трекер и специальное приложение на смартфон, регулирующее данные и настройки. Кольцо отслеживает частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, режим сна, температуру, движения и другие метрики.

Сергей Токарев уверен, что будущее именно за сегментом искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии всё больше внедряются в жизнь людей – от компьютерных игр с атмосферой полного погружения в игровую реальность до приложений, автоматически генерирующих, корректирующих и переводящих текст.

Однако сверхзадачей для коллектива Roosh Токарев называет именно качественное изменение рынка IT в Украине. Он указывает, что спрос на украинских ML-специалистов в мире динамично растёт. В связи с этим они часто уезжают из страны или работают на аутсорсе. Команда Roosh намерена изменить это обыденное положение дел, выведя на орбиту амбициозные проекты, которые мотивировали бы специалистов оставаться и работать в Украине.

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