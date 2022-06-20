Lego виходить з російського ринку

Данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в росії. Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення в Україну.
Lego припиняє діяльність у рф на невизначений термін. Також данська компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка займається керуванням магазинами бренду в росії.
Гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов розповів:
«Ми вирішили припинити комерційну діяльність у рф на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди та наше партнерство з Inventive Retail Group».
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