Lego виходить з російського ринку Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення рф в Україну

Данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в росії. Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення в Україну.

Lego припиняє діяльність у рф на невизначений термін. Також данська компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка займається керуванням магазинами бренду в росії.

Гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов розповів:

«Ми вирішили припинити комерційну діяльність у рф на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди та наше партнерство з Inventive Retail Group».