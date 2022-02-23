В Україні оживає ринок праці Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем в Україні зросла на 67%. Найбільше пропозицій – у п'яти областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Він зазначив: збільшення пропозицій спостерігається вже четвертий місяць поспіль, пише businessua.com.

"Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів [з пошуку роботи], кількість пропозицій робочих місць у червні в порівнянні з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу – збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль", – йдеться у повідомленні.

При цьому він наголосив: план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття та зростання зайнятості населення. Серед іншого, запуск маркетплейсу вакансій "є-Робота" та запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних. А крім того:

розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни спеціальності та направлення їх у сектори з великим попитом;

зменшення навантаження на роботодавця;

запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем;

запровадження нових активних програм зайнятості;

запровадження програми мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону;

розвиток системи освіти дорослих, забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації.

Водночас, за даними НБУ, лише 5% підприємств у травні мали резерви, які дозволять їм у нинішніх умовах проіснувати понад рік. У переважної ж більшості ситуація набагато гірша:

на півроку резерви мають 12%;

кілька місяців – 34%;

на місяць – 12%;

взагалі не мають резервів 29%.