Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 07:56111

В Україні оживає ринок праці

Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем в Україні зросла на 67%. Найбільше пропозицій – у п'яти областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Він зазначив: збільшення пропозицій спостерігається вже четвертий місяць поспіль, пише businessua.com.
"Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів [з пошуку роботи], кількість пропозицій робочих місць у червні в порівнянні з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу – збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль", – йдеться у повідомленні.
При цьому він наголосив: план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття та зростання зайнятості населення. Серед іншого, запуск маркетплейсу вакансій "є-Робота" та запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних. А крім того:
розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни спеціальності та направлення їх у сектори з великим попитом;
зменшення навантаження на роботодавця;
запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем;
запровадження нових активних програм зайнятості;
запровадження програми мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону;
розвиток системи освіти дорослих, забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації.
Водночас, за даними НБУ, лише 5% підприємств у травні мали резерви, які дозволять їм у нинішніх умовах проіснувати понад рік. У переважної ж більшості ситуація набагато гірша:
на півроку резерви мають 12%;
кілька місяців – 34%;
на місяць – 12%;
взагалі не мають резервів 29%.

Экономика Вакансіїї Ринок праці
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На ринку праці Сумщини бракує кадрів
23.02.2022 18:01

На ринку праці Сумщини бракує кадрів

На сьогодні кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, становить майже 2 тис. одиниць....

Новости

Британські сімейні лікарі продовжують благодійну місію по допомозі тростянчанам
Сегодня 08:57
Від сьогодні в Україні заборонено будь-яке паління в громадських місцях
Сегодня 08:48
На Сумщині очікується погіршення погодних умов
Сегодня 08:29
Сумські орієнтувальники відзначилися на чемпіонаті світу
Сегодня 08:12
Вдень рашисти обстріляли Есманську громаду
Вчера 23:02
Ворог обстріляв 6 сел на Сумщині - Генштаб ЗСУ
Вчера 18:46
За добу на Сумщині піротехніки виявили 29 вибухонебезпечних предметів
Вчера 18:23
Завтра Шосткинщина прощатиметься із земляком-захисником України Вадимом Куцманом
Вчера 18:21
У Сумах відновлюють курсування автобуси великої місткості
Вчера 18:04
У трьох громадах Сумщини реалізують низку молодіжних соціальних ініціатив
Вчера 17:37
Краснопільська лікарня отримала нову «швидку» від благодійників з Польщі
Вчера 16:43
На Сумщині випав крупний град і зафіксовано смерч
Вчера 16:43
view counter

Статьи

В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Сегодня 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.