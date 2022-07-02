В Україні відновлюється виробництво автомобілів

Наразі на «Єврокарі» працює понад 200 осіб. На підприємстві кажуть, що останнім часом про надприбутки не може бути й мови, але робочі місця вдалося зберегти.
За добу на заводі виготовляють близько 30 автомобілів утім потужності розраховані на дві сотні. З трьох ліній наразі функціонує лише один цех.
Нагадаємо, «Єврокар» — офіційний виробник автомобілів марки Škoda в Україні, що входить до групи компаній «Атолл Холдінг». Є одним з найбільших виробників легкових автомобілів в Україні. Частка заводу в загальному обсязі виробництва легкових автотранспортних засобів у 2020 році становила 80.6 %. Виробничі потужності заводу складають 80 тис. автомобілів на рік (SKD складання — 30 тис. авто, CKD виробництво — 50 тис. авто на рік) з потенціалом для подальшого розширення потужностей. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн ЄС і СНД.