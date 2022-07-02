В Україні відновлюється виробництво автомобілів Один із найбільших платників податків Закарпаття, автомобільний завод «Єврокар», відновив виробництво після тримісячної перерви.

Наразі на «Єврокарі» працює понад 200 осіб. На підприємстві кажуть, що останнім часом про надприбутки не може бути й мови, але робочі місця вдалося зберегти.

За добу на заводі виготовляють близько 30 автомобілів утім потужності розраховані на дві сотні. З трьох ліній наразі функціонує лише один цех.

Нагадаємо, «Єврокар» — офіційний виробник автомобілів марки Škoda в Україні, що входить до групи компаній «Атолл Холдінг». Є одним з найбільших виробників легкових автомобілів в Україні. Частка заводу в загальному обсязі виробництва легкових автотранспортних засобів у 2020 році становила 80.6 %. Виробничі потужності заводу складають 80 тис. автомобілів на рік (SKD складання — 30 тис. авто, CKD виробництво — 50 тис. авто на рік) з потенціалом для подальшого розширення потужностей. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн ЄС і СНД.