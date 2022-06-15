Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек Жоли», затримане у Туреччині через нелегальне вивезення українського зерна.

«Якщо судно веде діяльність, яка не відповідає правовим нормам, ухваленим у Казахстані та в міжнародному праві, звісно, цей договір буде розірвано, і це судно буде відкликане», – заявив Ускенбаєв, повідомляє Радіо Азаттик.

Посол України у Туреччині Василь Боднар 3 липня заявив, що митні органи Туреччини затримали російське судно із награбованим українським зерном.

Судно увійшло до порту Караса в Туреччині із захопленого Бердянська, яке привезло туди вкрадене росією українське зерно.

За інформацією керівника моніторингової групи Інституту стратегічних досліджень Чорного моря Андрія Клименка, судно, на якому незаконно вивезено 7 тисяч тонн зерна з України, має назву «Жибек Жоли».

Суховантаж був побудований у росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить під прапором рф, повідомляє ua.news.