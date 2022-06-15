Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна

«Якщо судно веде діяльність, яка не відповідає правовим нормам, ухваленим у Казахстані та в міжнародному праві, звісно, цей договір буде розірвано, і це судно буде відкликане», – заявив Ускенбаєв, повідомляє Радіо Азаттик.
Посол України у Туреччині Василь Боднар 3 липня заявив, що митні органи Туреччини затримали російське судно із награбованим українським зерном.
Судно увійшло до порту Караса в Туреччині із захопленого Бердянська, яке привезло туди вкрадене росією українське зерно.
За інформацією керівника моніторингової групи Інституту стратегічних досліджень Чорного моря Андрія Клименка, судно, на якому незаконно вивезено 7 тисяч тонн зерна з України, має назву «Жибек Жоли».
Суховантаж був побудований у росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить під прапором рф, повідомляє ua.news.
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