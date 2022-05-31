Бизнес

admin
admin
Сегодня 13:59104

Philip Morris згортає виробництво в РФ. Планує залишити ринок

Рада директорів і топменеджери Philip Morris розробляють варіанти впорядкованого виходу з російського ринку через усе складніше і швидко мінливе нормативно-правове й операційне середовище. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Philip Morris також оголосив про припинення запланованих інвестицій і скорочення виробничих операцій у Росії.

Зокрема, компанія припинила випуск низки своїх сигаретних продуктів у РФ і, відповідно, скорочує свою виробничу діяльність.

Призупинено маркетингову діяльність у РФ.

Скасовано всі запуски продуктів, заплановані на 2022 рік у Росії, зокрема запуск флагманського продукту для нагрівання тютюну IQOS Iluma, початок продажу якого планували на березень.

На додаток, Philip Morris скасував плани з виробництва понад 20 млрд стіків Terea (для IQOS Iluma) у Росії, що вимагало $150 млн інвестицій.

Philip Morris International відкрила своє перше представництво в Росії у 1992 році та має понад 3200 працівників у країні. У 2021 році на Росію припадало майже 10% від загального обсягу відвантажень сигарет і тютюну PMI, що нагрівається, і близько 6% від загального чистого виторгу.

9 березня Philip Morris International оголосив про зупинення запланованих інвестицій у РФ, включно й запуски нових продуктів.

11 березня тютюновий гігант British American Tobacco вирішив піти з російського ринку та перенести виробництво в іншу країну.

Джерело: ЛІГАБізнесІнформ

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах для безпеки дорожнього руху подовжили час роботи світлофорів
Сегодня 16:35
Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни
Сегодня 15:57
Мінометний та артобстріл м. Середина-Буда на Сумщині – проводиться досудове розслідування
Сегодня 15:54
Сумчанка стала першою на Кубку світу
Сегодня 15:09
Сумські журналісти отримали нагороди до професійного свята
Сегодня 14:29
Секретар Шосткинської міськради хоче звільнитись
Сегодня 14:23
Сумський університет домовився про співпрацю із бібліотекою Університету Ліверпуля
Сегодня 14:21
У Тростянці ведуть безкоштовний прийом сімейний лікар та медична сестра з Великої Британії
Сегодня 14:14
Юні сумські хокеїстки посіли друге місце на турнірі в Німеччині
Сегодня 13:48
Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти
Сегодня 13:47
Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня у режимі офлайн, - Міносвіти
Сегодня 13:46
Росія «обстрілює власних громадян заради пропаганди»: голова Сумщини про обстріл прикордонного селища РФ
Сегодня 13:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.