Philip Morris згортає виробництво в РФ. Планує залишити ринок Рада директорів і топменеджери Philip Morris розробляють варіанти впорядкованого виходу з російського ринку через усе складніше і швидко мінливе нормативно-правове й операційне середовище. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Philip Morris також оголосив про припинення запланованих інвестицій і скорочення виробничих операцій у Росії.

Зокрема, компанія припинила випуск низки своїх сигаретних продуктів у РФ і, відповідно, скорочує свою виробничу діяльність.

Призупинено маркетингову діяльність у РФ.

Скасовано всі запуски продуктів, заплановані на 2022 рік у Росії, зокрема запуск флагманського продукту для нагрівання тютюну IQOS Iluma, початок продажу якого планували на березень.

На додаток, Philip Morris скасував плани з виробництва понад 20 млрд стіків Terea (для IQOS Iluma) у Росії, що вимагало $150 млн інвестицій.

Philip Morris International відкрила своє перше представництво в Росії у 1992 році та має понад 3200 працівників у країні. У 2021 році на Росію припадало майже 10% від загального обсягу відвантажень сигарет і тютюну PMI, що нагрівається, і близько 6% від загального чистого виторгу.

9 березня Philip Morris International оголосив про зупинення запланованих інвестицій у РФ, включно й запуски нових продуктів.

11 березня тютюновий гігант British American Tobacco вирішив піти з російського ринку та перенести виробництво в іншу країну.

Джерело: ЛІГАБізнесІнформ