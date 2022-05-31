Philip Morris також оголосив про припинення запланованих інвестицій і скорочення виробничих операцій у Росії.
Зокрема, компанія припинила випуск низки своїх сигаретних продуктів у РФ і, відповідно, скорочує свою виробничу діяльність.
Призупинено маркетингову діяльність у РФ.
Скасовано всі запуски продуктів, заплановані на 2022 рік у Росії, зокрема запуск флагманського продукту для нагрівання тютюну IQOS Iluma, початок продажу якого планували на березень.
На додаток, Philip Morris скасував плани з виробництва понад 20 млрд стіків Terea (для IQOS Iluma) у Росії, що вимагало $150 млн інвестицій.
Philip Morris International відкрила своє перше представництво в Росії у 1992 році та має понад 3200 працівників у країні. У 2021 році на Росію припадало майже 10% від загального обсягу відвантажень сигарет і тютюну PMI, що нагрівається, і близько 6% від загального чистого виторгу.
9 березня Philip Morris International оголосив про зупинення запланованих інвестицій у РФ, включно й запуски нових продуктів.
11 березня тютюновий гігант British American Tobacco вирішив піти з російського ринку та перенести виробництво в іншу країну.
Джерело: ЛІГАБізнесІнформ