Карта супермаркетів, які працюють Онлайн-карта продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

На карті ви можете знайти:

1. Назва магазину/торговельної мережі.

2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах.

3. Адреси магазинів.

4. Статус роботи торговельних точок.

Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

Карта:https://ua-working-stores.pages.dev/

В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торгівельні центри були вимушені зачинитися.

Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними. Про це повідомляє Держспецзв’язку в Telegram-каналі.

Нагадаємо, сервіс Liki24.com спільно з Мінцифрою створили мапу і склали список аптек, які працюють.

Також раніше Центр громадського здоров'я розповідав, які продукти варто купувати під час війни.

Джерело: Українська правда