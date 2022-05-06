Карта супермаркетів, які працюють

На карті ви можете знайти:
1. Назва магазину/торговельної мережі.
2. Години роботи конкретних магазинів у різних містах.
3. Адреси магазинів.
4. Статус роботи торговельних точок.
Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.
Карта:https://ua-working-stores.pages.dev/
В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торгівельні центри були вимушені зачинитися.
Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними. Про це повідомляє Держспецзв’язку в Telegram-каналі.
Нагадаємо, сервіс Liki24.com спільно з Мінцифрою створили мапу і склали список аптек, які працюють.
Також раніше Центр громадського здоров'я розповідав, які продукти варто купувати під час війни.
Джерело: Українська правда