"Дунайя" – искреннее заблуждение, дерибан косы или бессарабские "Нью-Васюки"? – интервью директора Дунайского заповедника Создание в Бессарабии на косе между Сасыком и Черным морем города-курорта "Дунайя" тема животрепещущая для жителей юга Одесской области, и бурная реакция людей на сей инфоповод, множество вопросов и комментариев – тому подтверждение.

Вершина Сасыка и северная часть косы вместе с Джантшейским лиманом входит в состав Дунайского биосферного заповедника. Поэтому информагентство “БессарабияINFORM” обратилось к директору заповедника Александру Волошкевичу с просьбой ответить на несколько наших вопросов касательно данной актуальной тематики.

БИ: Какое Ваше отношение к этому проекту?

А.В.: Я его не воспринимал всерьез, только бегло просматривал публикации в средствах массовой информации, а никакие официальные документы по этому поводу в заповедник не поступали. Наверное, проектной документации еще просто не существует, хотя сообщается, что уже практически через год, в мае 2023 года, будут открыты первые 5-звездочные отели. Однако, когда в конце прошлого года зарегистрировали это госпредприятие «Дунайя», а несколько дней назад в одной из публикаций показали строительство в Джантшейском лимане, входящим в заповедник, то становится понятно, что надо как-то реагировать.

БИ: А каковы причины вашего несерьезного отношения к осуществлению данного проекта?

А.В.: Их много. Но чтобы не выйти за рамки нашего интервью, возьмем хотя бы одну, о которой во всех этих публикациях и красивых картинках, почему-то, почти не говорится. Это неизбежное и необходимое соединение Сасыка с Черным морем, если авторы проекта действительно верят в такое масштабное строительство. Из-за качества воды в Сасыке, полив с него запретили еще в 1993 году. В нем наблюдается бурное развитие токсичных сине-зеленых водорослей, и кто бывал на этой косе летом, особенно во время вспышки их развития и западном ветре, мог видеть зловонные выбросы водорослей на гранитных камнях 13-километровой дамбы, сооружённой вдоль косы. На многочисленных совещаниях, последнее из которых областные власти провели в декабре 2019 года в селе Лиман, многократно подчёркивалось, что повышенная заболеваемость и смертность в присасыкских сёлах как раз связана вот с таким экологическим состоянием водоёма. В селе Борисовка, расположенном ближе всех к Сасыку, местные жители из-за этого побросали дома на улице вдоль берега водоёма.

Почему же авторы проекта считают, что на одном берегу местные жители вынужденно бросают свои родные дома и уезжают подальше от Сасыка, а на противоположный берег приедут отдыхать богатые, требовательные люди?

Много раз писалось об экологической катастрофе Сасыка, тут держится искусственно высокий уровень воды, на полметра выше, чем в Черном море, из-за чего продолжает обрушаться обрывистый западный берег Сасыка, имеется много отрицательных последствий, о которых можно будет рассказать отдельно.

Сельские советы, районные и областные власти приняли решения о необходимости восстановления связи Сасыка с морем и во всех них многократно звучат слова – экологическая катастрофа. После всего вышеперечисленного, инициатор проекта Фазиль Аскеров утверждает, что в сердцевине этой катастрофы будет город-курорт с экологической философией???

В другом же интервью от 15 января агентству “Интерфакс-Украина” Аскеров утверждает, что за последние полвека (!) исследования состояния Сасыка не проводились, хотя это совершенная неправда, убедитесь сами в Интернете. Он говорит, что проведены консультации с немецкими специалистами о научном исследовании и решение о судьбе Сасыка должно быть основано именно на нем и, возможно, он должен остаться пресным. Но почему? Что – разве эти иностранные инвестиции уже отменяют решения украинских органов власти?

Я помню, как резко была раскритикована ситуация с неудавшимся опреснением Сасыка на всесильном Пленуме ЦК КПСС, кажется это был октябрь 1986 года. Что после этого началось! Десятки совещаний, многочисленные экспедиции многочисленных институтов и в результате вдоль всего восточного берега Сасыка был сооружён огромный 20 километровый канал для переброса воды в застойную вершину. Однако распреснению Сасыка это тоже не помогло и вообще это отдельная тема. Теперь же немцы к нам приедут, немцы нас рассудят и каким-то таинственным образом решат эту проблему, на то они и немцы. Ничего не понимаю.

«Цветение» Сасыка этими токсичными сине-зелёными водорослями рода Микроцистис (иногда их называли цианобактериями) очень зависит от водообмена с Дунаем. Во время орошения, когда работала главная насосная станция откачки воды в море и был высокий уровень воды Дуная, менялось 2-3 объема воды Сасыка (так называемый коэффициент водообмена). Тогда сине-зеленые водоросли убывали, но при его уменьшении до однократного объема, «цветение» резко восстанавливалось. Сейчас же, когда канал Дунай-Сасык заилен, в Дунае часто бывают низкие уровни воды, в том числе из-за перераспределения стока в румынскую дельту, ситуация в пресноводном Сасыке будет только ухудшаться.

БИ: Что же надо делать?

А.В.: Конечно же, только восстанавливать связь Сасыка с морем. Состояние его экосистемы будет, в первую очередь, зависеть от коэффициента водообмена с морем. Еще в 2003 году, по заданию тогдашней Минприроды Украины, Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП) разработал модель. Было показано, что необходимо соорудить в дамбе проран (узкий пролёт для пропуска воды – ред.) шириной 250 м, который обеспечит кратность водообмена около 30.

Мы ещё тогда подчеркивали в своих публикациях, что главной проблемой станет надежность и масштабность прорана и экономическое обеспечение его функционирования и расчистки. Например, в случае осуществления тогдашнего проекта сооружения в Сасыке порта и яхтклуба, эта проблема решалась бы сама собой. При других вариантах, мы предлагали сделать несколько проранов, но меньшей ширины, и передать их поддержание рыбному хозяйству. Тогда Сасык восстановился бы как нагульный водоём для осеннего лова кефали, как это и было до его опреснения. Если же без учёта гидрологических изменений в море сделать проран (прорву) и ещё без его постоянного поддержания, он может быстро закрыться морской косой, как это уже наблюдалось с Тузловской группой лиманов.

Поэтому при проектировании «Дунайи» его авторы должны были, в первую очередь, предусматривать такую прорву. Соответственно, через нее надо проектировать мост, проход электроэнергии, водопровода, канализации и т. д., что для такого огромного курорта вообще тяжело представить.

БИ: Вы упомянули гидрологические изменения в Черном море, что имеется в виду?

А.В.: В море происходят динамичные изменения, особенно в Жебрияновской бухте прилегающей к Сасыку. Например, сразу на север за пляжами села Приморское, расположен залив Бадик, куда впадает левый рукав Белгородского гирла и вода из Стенцовско-Жебрияновских плавней. В последние годы протока, соединяющая залив с морем, стала стремительно уменьшаться надвигающейся с севера песчаной косой. За 7 последних лет коса выдвинулась на 300 м и угрожает вообще перекрыть этот залив.

И в случае с прораном в косе такую динамику надо знать. У любой такой проблемы есть инженерное решение, просто это нужно знать, помнить и учитывать. Поэтому так важно на любой значимый проект посмотреть с разных точек зрения, сравнить мнения самых разных специалистов, провести общественные слушания. Ведь именно поэтому в Украине в 2017 году и был принят Закон «Про оцінки впливу на довкілля» и внедрена новая европейская модель оценки, вместо упразднённой экологической экспертизы. По старой процедуре, экологическая экспертиза разрешалась после получения застройщиком соответствующих разрешений на возведения объекта. Теперь же инвестор должен провести оценку влияния на среду до того, как он начнет тратить свои средства на реализацию проекта, т. е. работает европейский стандарт – сначала экология, а потом работы.

Оценка влияния на среду теперь предусматривает проведение широких общественных слушаний по прозрачной и четко регулированной процедуре и ответственным за их проведение является не собственник проекта или территориальная громада, а орган власти. В случае с «Дунайей» – это нынешнее Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Если раньше экспертиза просто согласовывала или отклоняла проект, то сейчас Минприроды в своем выводе формулирует обязательные для застройщика экологические условия, и этот вывод фактически есть документ разрешительного характера.

Мне, например, очень интересно, поддержат ли местные жители застройку последней уцелевшей в Бессарабии косы, куда еще можно приехать с палатками, детьми, собаками и пожить у моря? Ведь фактически все прибрежные районы Белгород-Днестровского района застроены. Рады ли будут собственники и отдыхающие многочисленных баз отдыха села Приморское, а это в основном наши местные жители Бессарабии, такому масштабному северному соседу? При этом надо учитывать, что вдоль береговое морское течение идёт с севера на юг, то есть с «Дунайи» в Приморское. Может именно поэтому, этот очень важный экологический Закон Украины игнорируется и заменяется громким и таинственным титулом города с экологической философией?

БИ: Такая процедура действий по этому Закону, действительно, практически работает?

А.В.: Да, и я Вам могу это хорошо показать на примере нашего заповедника. Сейчас начато осуществление проекта реконструкции судоходного канала по гирлу Быстрое. Государственное предприятие «Дельта Лоцман» разместило на сайте Министерства все необходимые предпроектные материалы, по которым со всей Украины, от любого желающего, пришло множество замечаний. Они были тщательно изучены упоминаемым выше институтом УкрНИИЭП, и все самые ценные и значительные из них были учтены в техническом задании. Сейчас объявлен тендер на проведение дополнительных исследований на протяжении целого года, чтобы окончательно ответить на все вопросы и предотвратить ошибки. Почему в случае «Дунайи» говорится, что уже через год будут стоять готовые отели, мне просто не понятно.

Ещё раз подчеркну, сейчас по Закону – сначала экология, а потом работы. Ситуация с «Дунайей» происходит на берегу многострадального Сасыка, который начали отделять от моря тоже во имя грядущих экономических побед, обещая, как и сейчас, самые радужные перспективы. Вложены были совершенно колоссальные даже для Советского Союза средства. Чем это все закончилось, мы видим, и все это потому, что не были тщательно проведены исследования, хотя это были еще лучшие советские времена. Тут же вообще все перевернуто с ног на голову и опять нам обещают золотые горы.

БИ: Что можно сказать в заключение по поводу многочисленных комментариев, вопросов и других публикаций в СМИ и в соцсетях?

А.В.: Я не могу категорически утверждать, что хладнокровно запланирован дерибан этой косы. У меня нет никакой информации на эту тему. Могу лишь категорически сказать, что эта «Дунайя» на берегу Сасыка невозможна без его возвращения морю. Думаю, что Президент Украины, на поддержку которого так часто любят ссылаться авторы проекта, просто не знает о проблеме Сасыка и смежных проблемах, и просто дезориентирован.

Есть многострадальная, в значительной мере насыпная коса. В 2008 году, во время акции «Вернем Сасык морю», сотнями местных жителей и техникой поперек нее был сооружен канал, где было четко видно границы этого насыпного грунта. Я не верю, что здесь в следующем году будут стоять высокие многоэтажные отели. Можно скорее понять многочисленные опасения в комментариях и соцсетях, что эту последнюю уцелевшую косу ждет незавидная участь другого морского побережья, и она окажется в частных руках.

Мы поговорили только об одной проблеме. Я беспрерывно работаю на Сасыке, фактически с момента его опреснения, 13 лет в институте рыбного хозяйства и 29 лет директором заповедника и с этим 40-летним опытом мог бы рассказать о многих других проблемах и последствиях этого проекта. Однако будет корректным комментировать его, когда в наших руках появятся первые официальные документы, а не всевозможные интервью, по которым не понятно, что же тут должно происходить на самом деле. Могу ещё раз подчеркнуть – усилия на ложном пути множат заблуждения и это про строительство «Дунайи» при пресноводном Сасыке.

БИ: Спасибо Вам большое и до следующего интервью.

Источник: Бессарабия ИНФОРМ