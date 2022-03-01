Компанії, що залишилися будувати свій бізнес на території країни-агресора

Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку рф
Банк Raiffeisen теж залишається працювати на території агресора
Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у рф, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень
Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами
Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в рф, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці»