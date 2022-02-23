Більгійці відмовляються від російських товарів на користь українських Бельгійські мережі супермаркетів вирішили відмовитись від товарів російського виробництва.

За повідомленнями бельгійського інформаційного агентства Belga, після збройного нападу Росії на Україну з прилавків місцевих супермаркетів забирають товари російського походження.

Як пише агентство «Анадолу», у магазинах популярних мереж Aldi та Carrefour російські товари відсутні повністю.

Маркети Delhaize, де завжди можна було придбати російську горілку та інші товари з країни-агресора, вже відмовилися від продажу цих товарів, обґрунтовуючи це ще й складністю доставки товарів з Росії після початку війни.

Інша торгова мережа Colruyt, у товарному асортименті якого завжди було щонайменше 30 товарів з Росії, ухвалив рішення про припинення подальших замовлень на російські товари.

Мережі маркетів, які відмовилися від російських товарів, поповнюватимуть свої запаси альтернативними товарами з України.