Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:0395

Більгійці відмовляються від російських товарів на користь українських

Бельгійські мережі супермаркетів вирішили відмовитись від товарів російського виробництва.

За повідомленнями бельгійського інформаційного агентства Belga, після збройного нападу Росії на Україну з прилавків місцевих супермаркетів забирають товари російського походження.

Як пише агентство «Анадолу», у магазинах популярних мереж Aldi та Carrefour російські товари відсутні повністю.

Маркети Delhaize, де завжди можна було придбати російську горілку та інші товари з країни-агресора, вже відмовилися від продажу цих товарів, обґрунтовуючи це ще й складністю доставки товарів з Росії після початку війни.

Інша торгова мережа Colruyt, у товарному асортименті якого завжди було щонайменше 30 товарів з Росії, ухвалив рішення про припинення подальших замовлень на російські товари.

Мережі маркетів, які відмовилися від російських товарів, поповнюватимуть свої запаси альтернативними товарами з України.

 
 
Экономика Бельгія
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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