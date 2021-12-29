Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:33122

В Украине планируют ввести «продуктовые карты»

В Украине на фоне резкого удорожания продуктов задумались о введении целевой поддержки для малообеспеченных типа "продуктовых чеков" или, как их привычнее называть в странах экс-СССР, "продуктовых карт".

Однако речь идет о системе, похожей на действующую в США, а не о советских "талонах на продукты". В Штатах деньги на продукты выдают на пластиковые карты. А в нашей стране программу могут реализовать с помощью «Дія» – за принципом єПідтримки.

Такую инициативу рассматривают в Офисе президента, заявил ВВС советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Эксперты считают, что "продуктовые чеки" – вполне реальная альтернатива государственному регулированию цен.

Вариант "продуктовых чеков" рассматривают из-за того, что адресная помощь всегда эффективнее общего регулирования. Когда государство вмешивается в работу рынка только точечно, и бизнес, и бюджет понесут меньшие потери.

«В первую очередь, должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США, – заявил Устенко.

Он уточнил, что любые такие меры должны вводиться исключительно "при необходимости". А бывший и.о. министра экономики (2020 г.) Павел Кухта не исключил, что из-за подорожания газа более чем в 6 раз за год "продуктовые чеки" могут появиться уже в 2022 году.

По словам Кухты, среди украинских экономистов идею обсуждают уже давно, а 2022-й год "идеальное время, чтобы наконец перейти к делу". В Центре экономической стратегии (ЦЭС) тоже считают, что власти пора действовать. Тем не менее там предлагают другие возможности снизить цены на еду: от введения налоговых льгот до увеличения социальных выплат.

Кухта напомнил, что в США "продуктовые чеки" ввели во времена Великой депрессии 1930-х, но действуют они до сих пор.

Источник:agrotrend.com.ua

Экономика Продуктовые карты
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