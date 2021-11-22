Представники интернет-магазину «АгроТорг» розповіли про можливості та асортимент компанії Каталог agrotorg.in.ua надає доступ до великого асортименту якісних посівних матеріалів, добрив та засобів захисту рослин.

У повідомленні компанії йдеться, що головними клієнтами є агровиробники: фермери або власники крупних аграрних компаній. «Запропоновані магазином «АгроТорг» товари отримали гарні відгуки аграріїв із різних регіонів України. Всі сорти та гібриди прекрасно розвиваються в умовах різноманітних ґрунтів та кліматичних відмінностей, про що свідчить сталий попит на них», — коментують в «АгроТорг» і додають, що товари мають відповідні сертифікати якості — ці документи можуть бути пред’явлені на вимогу покупця.

Посівний матеріал та засоби захисту рослин пройшли вдалі польові випробування На сторінках сайту користувачі можуть знайти товари від найвідоміших виробників — як вітчизняних, так і закордонних.

Співпраця з «АгроТорг» має низку переваг.

Це допомога менеджерів компанії у підборі посівного матеріалу відповідно до умов кліматичної зони та потреб споживача. Також є можливість отримати практичні консультації щодо умов використання посівних матеріалів. На всі групи товарів — адекватні цінові пропозиції. На сайті вказані найнижчі ціни на ринку України. В інтернет-магазині можна знайти величезний вибір посівних матеріалів соняшнику, кукурудзи та сої для вирощування в усіх областях країни.

«Широкою популярністю серед покупців користуються якісні сорти соняшнику з високими показниками вмісту олії у насінні. Такі продуктивні рослини можуть стати чудовим джерелом сировини для бджільництва (нектару та пилку) у кошиках рослини під час цвітіння», — кажуть в «АгроТорг».

Серед корисних властивостей таких культур експерти називають:

- резистентність до несприятливих кліматичних умов (посух, УФ-променів, перепадів температури);

- опірність до шкідників та хвороб типу вовчка, фузаріозу, сажки;

- значний потенціал вегетації;

- продуктивність усіх рослин на найвищому рівні.

Як повідомляє agroportal.ua, мінімальна сума замовлення становить 1200 грн. Для гуртових клієнтів можливі знижки. Щоби отримати їх, потрібно зв’язатися з менеджером компанії телефоном.

Доставка товарів по всій території України здійснюється поштовими сервісами, транспортом компанії в межах Кіровоградської області або самовивозом зі складу в м. Кропивницький.

Контактні телефони: (068) 887 81 83; (066) 582 38 89.

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