Сергей Токарев из Roosh: Неудачи инвестора предопределяют его успех в будущем IT-инвестор Сергей Токарев перечислил критерии отбора перспективных стартапов для капиталовложений.

Рынок инвестиций в IT-стартапы находится в фазе активного развития, и конкуренция на нём довольно высокая. В мире регулярно появляются технологические компании, стремящиеся занять существующие ниши или создать новые. В столь огромном разнообразии идей инвесторам порой сложно выявить по-настоящему жизнеспособный проект, который в конечном счёте станет успешным и принесёт прибыль.

О ключевых критериях, на которые нужно обращать внимание при выборе стартапа для инвестирования, рассказал глава IT-компании Roosh Сергей Токарев на IT-форуме Cyprus IT Forum.

Успешные кейсы

За плечами Сергея десятилетний опыт работы на рынке венчурных инвестиций. На его счету свыше ста проектов из разных сегментов IT-сферы: машинный интеллект, технологии VR, разработка игр и многое другое.

Один из ярких примеров — мобильное приложение Reface, которое при помощи нейросетей меняет лица людей в коротких видеороликах и на анимированных изображениях. Оно сумело завоевать популярность во всём мире, став осенью 2020 года одной из самых скачиваемых программ в магазине App Store.

Совсем недавно Сергей Токарев инвестировал в стартап Playco, разработчика no-code игр для мессенджеров и социальных сетей. По словам предпринимателя, no-code разработка — относительно новое направление IT, которое сумело завоевать пристальное внимание инвесторов во всём мире. В результате проектом Playco заинтересовался крупный американский венчурный фонд Sequoia Capital, в итоге ставший его lead-инвестором.

Основатель Roosh признаётся, что далеко не все стартапы в его портфеле были успешными. Были и провальные вложения, принесшие финансовые потери. Однако в этом инвестор не видит причины опускать руки. Он убеждён, что неудачи — это тоже экспертиза, которая в конечном счёте станет фактором успеха:

«Ваши фейлы предопределяют то, как вы будете двигаться дальше. С каким багажом знаний и опытом, как именно вы станете решать новые проблемы».

Критерии поиска стартапов

И успехи, и поражения помогли Сергею Токареву вынести несколько ценных уроков, которые впоследствии неоднократно помогали ему в инвестировании. Выбирая проект для размещения капитала, предприниматель ориентируется на ряд критериев, по которым можно оценить перспективы продукта.

Прежде всего инвестор предлагает учитывать человеческий фактор, который становится причиной большинства неудач. Многим людям, в том числе молодым IT-фаундерам, присуще желание поскорее получить выгоду от запущенного бизнеса. Однако правда в том, что компании чаще всего добиваются успеха лишь к шестому-восьмому году существования. Таким образом, стартаперы, у которых есть план развития проекта на десятилетие вперёд, достойны внимания.

Второй важный критерий — ценность выпускаемого продукта. Необходимо понять, станет ли он интересным для потребителя, сможет ли решить его проблему. Любые сомнения в актуальности и пользе задумки — это повод её переосмыслить, говорит Сергей Токарев.

Также нужно обратить внимание на команду, которая стоит за реализацией идеи. Важно, чтобы в ней были специалисты, охватывающие разные сферы деятельности, а не одну лишь техническую часть.

«Главная экспертиза сейчас — это маркетинг. У компаний, которые к нам попадают, зачастую всё хорошо с точки зрения технологий. Но с маркетингом у 99% из них полное непонимание», — делится наблюдениями инвестор.

Сюда же входит и команда по управлению рисками, которая беспрерывно мониторит все изменения на рынке, оценивает работу конкурентов, отслеживает все этапы их развития и причины, влияющие на изменения их показателей в лучшую и худшую стороны. Это позволяет эффективно предотвращать возможные проблемы и своевременно находить новые точки роста в собственном бизнесе.

Финансовая и экспертная поддержка

Даже после того, как инвестор вложил средства в компанию, на этом его работа не заканчивается, считает Сергей Токарев. По его мнению, на успешность стартапа влияет то, насколько много усилий прикладывают вкладчики, чтобы идея была грамотно реализована, особенно когда речь идёт о молодых фаундерах без достаточной экспертизы.

В качестве примера предприниматель привёл свой опыт работы с Reface. Сергей не входит в число основателей проекта, однако в процессе его запуска он взял на себя часть функций кофаундера: искал возможности, связи, технических специалистов. Другими словами, он был заинтересован в успехе этого бизнеса и делал всё, чтобы добиться его. Этот подход в итоге оправдал себя.

Таким образом, инвестор должен быть не только источником капитала, но и эдвайзером, который окажет необходимую экспертную поддержку стартапу, уверен Сергей. Это правило он выработал на личном опыте: «Фаундерам нужна помощь. Точно не дополнительное давление сверху».

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