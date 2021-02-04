Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:01172

Ограничения для бизнеса в «красной» и «желтой» зонах

В "красной" зоне бизнес сможет работать, если 100% работников и посетителей вакцинированы. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

С завтрашнего дня во всех регионах страны вводится «желтый» уровень эпидбезопасности. Это означает дополнительные ограничения по дистанции и количества мест в общественных заведениях. Согласно постановлению, бизнеса предлагается два варианта работы:

- Работать можно без дополнительных ограничений, но 80% персонала и все посетители должны иметь «желтый» ковид-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов.

 - Работать со всеми дополнительными ограничениями.

В ближайшее время некоторые области могут перейти в "красную" зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители смогут «зеленые» ковид-сертификаты.

Также сообщается, что правительство предлагает усилить ответственность за подделку ковид-документов.

"Сегодня планируем утвердить и направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно подделки документов, касающихся прививок", - говорит Денис Шмыгаль.

Предлагается ввести такие штрафы:

Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штраф в 68 000 грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.

Штраф в 170 000 или лишение свободы до 3 лет предлагаем ввести за подделку таких документов с целью распространения.

Источник: kyiinfo.com.ua

Экономика ПЦР-тест Штраф
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