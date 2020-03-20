Что мешает развиваться украинскому бизнесу

Крупный бизнес практически единогласно обвиняют в невозможности нормально работать в стране систему судопроизводства в том виде, в котором она есть. Об этом высказались около 60% компаний, входящих в Американскую торговую палату в Украине.
Также среди причин, которые заметно усложняют ведение бизнеса в Украине, называют и правоохранительные органы, а точнее их бездействие, и налоговые органы. Вдобавок ко всему, в нашей стране, по мнению бизнесменов, очень сильный олигархат.
Украинское правительство, если оно хочет, чтобы в страну заходил бизнес из других стран, должен принимать меры к деолигархизации и к улучшению бизнес-климата в целом.
Источник: fbc.ua
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