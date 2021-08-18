Земельные аукционы: когда ждать появления участков в электронной системе?

Рынок продаж земли в Украине работает уже более двух месяцев, но пока особого ажиотажа на нем не наблюдается. Этому есть две важные причины:

Продавцы не торопятся, ожидая, пока цена за 1 га поднимется до более высокого значения. До 2024 года покупателями участков могут быть только физические лица, совершая покупку максимум 100 гектар в одни руки.

В связи с этим на сегодняшний день в Украине заключено всего 9 072 сделки на общую площадь земель 19 360 га. Как и ожидалось, пока что средняя цена 1 гектара составляет 37 000 грн. При этом максимальная стоимость достигала 4 000 долларов. Пока что это касается участков, которые продавали частные лица. В ближайшее время земля, что является собственностью государственных учреждений, также будет выставлена на продажу — для этого осталось дождаться утверждения соответствующих законопроектов.

Где можно будет купить участки

В отличие от частных лиц, которые могут осуществлять продажу как лично, так и через коммерческие платформы, госучреждения обязаны выставлять участки в Prozorro.Продажи — системе электронных аукционов. Таким образом купить объект можно будет, только приняв участие в торгах вместе с другими потенциальными покупателями.

Как участвовать в земельных аукционах

Чтобы приобрести участок в Prozorro Продажи, достаточно выполнить простые действия:

Зарегистрироваться на электронной площадке. Найти объявление о продаже нужного участка на странице поиска площадки. Ознакомиться с условиями участия в аукционе: стоимостью лота, размером гарантийного взноса, требованиями к покупателю и т.д. Подать заявку на участие в аукционе, предварительно оплатив гарантийный (он возвращается вам по окончании торгов) и регистрационный взносы, а также указав цену, по которой вы готовы купить участок. Дождаться аукциона и принять в нем участие, оставляя без изменений или повышая первоначально предложенную цену. В случае победы подписать с продавцом необходимые документы.

Такая последовательность шагов актуальна для всех земельных торгов в Украине.

Как повысить шансы на покупку земли

Если вы очень заинтересованы в покупке конкретного участка, воспользуйтесь следующей стратегией. Когда участники подают ценовые предложения, система сортирует их по возрастанию. Предложивший наименьшую цену ходит первым в первом раунде аукциона, а предложивший наивысшую — последним. Далее по итогам раунда предложения участников вновь сортируются по возрастанию. Таким образом, если вы предлагаете на каждом этапе самую высокую цену, то всегда будете делать ставку последним, а значит сможете оценить стратегии участия ваших конкурентов. Также благодаря этому вы сможете сделать решающий ход в конце торгов и стать новым собственником участка.

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