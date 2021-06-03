SMM как база для продвижения бизнеса Задумываясь об открытии собственного дела, в какой-то момент человек приходит к необходимости продвижения собственной идеи в массы.

Ведь каким бы уникальным и оригинальным ни было предложение, оно останется нереализованным, пока о нем не узнает целевая аудитория. Споры о том, какое именно продвижение, в социальных сетях или поисковых системах лучше, бессмыслен. Ведь два этих вида интернет-маркетинга – обязательные составляющие успеха. Социальные сети – это огромное число динамичной информации, такие ресурсы предлагают как бесплатные, так и платные способы рекламы. Не стоит также забывать про медийных личностей, которые могут способствовать повышению узнавания бренда, переходам и продажам.

Что дает такой способ продвижения?

Любая сео компания предлагает потенциальным клиентам несколько способов продвижения: поисковая оптимизация, контекстная реклама, СММ. Очевидно, что в комплексе такой маркетинг будет работать лучше всего, но в некоторых ситуация вполне достаточно чего-то одного. Например, если seo-оптимизация уже была настроена и используется ресурсом. Преимущества СММ для бизнеса:

• Формирование общего шаблона представителя ЦА. Находясь в социальной сети и напрямую контактируя с клиентами, компания может выявить десятки показателей для последующей оптимизации маркетинга: средний возраст посетителей, пол, кто чаще всего взаимодействует с контентом, отзывы.

• Повышение узнаваемости бренда. Быть на слуху – то, что поможет продукту стать более узнаваемым, а значит, повысить продажи. Человек инстинктивно выберет то, что ему более знакомо. Лента в ВК или частые упоминания в Инстаграмм, все это поможет с реализацией.

• Вовлечение целевой аудитории во взаимодействия с компанией. К таким опциям относятся оставленные комментарии и отзывы, лайки на постах и фотографиях, репосты на страницах.

• Повышение переходов на сайт – перелинковка или увеличение ссылочной массы. Наличие страницы в социальной сети для этой цели подходит лучше всего. При этом необязательно покупать размещение, пользователи, которым понравился продукт или услуга, будут делать это самостоятельно.

В социальной сети проще всего создать определенный образ для бренда, притягательный для потенциальных клиентов.

Проблемы такого маркетинга

Не стоит считать, что продвижение в социальных сетях будет простым, ведь это буквально океан конкурентной информации. Каковы шансы, что, листая ленту, человек обратит внимание именно на тот самый рекламный пост и перейдет по ссылке. Эти факторы уже зависят от качества продуманной маркетинговой СММ стратегии. Проблема также в том, что любой «прокол» или неудача тут же окажутся на слуху у всех. А как известно, что попало в Интернет единожды, остается там навсегда.

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