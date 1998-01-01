На Сумщине подростка ударило током на железной дороге: он в больнице в тяжелом состоянии Парня с ожогами более 50 процентов тела госпитализирован в Кролевецкую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Сообщение о происшествии на железнодорожной станции Кролевец поступило в отделение полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции вчера около 23 часов 21 августа.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

Пострадавшим оказался 17-летний кролевчанин. Установлено, что он залез на вагон грузового поезда, чтобы похвастаться перед своими друзьями. При попытке прикоснуться к линии электропередач он получил поражения током, в результате чего возник пожар. По данному факту в полиции проводится проверка.

Полицейские предупреждают граждан от необдуманных поступков. Помните, железная дорога - не место для развлечений. Тем более запрещено забираться на крыши вагонов и пытаться коснуться линии электропередач. Такие действия приводит к непоправимым последствиям, часто с летальным исходом.

Кроме того, работники полиции обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой уделять больше внимания своим потомкам, интересуйтесь тем, как они проводят свое свободное время вне семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.