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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
20.07.2022 14:13245

Нормативно-правові акти ворога - НІКЧЕМНІ. У всіх сенсах!

Абсурдна полеміка окупантів, що мала на меті приховати численні звірства і страждання українців, очікування військового й політичного керівництва росії з самого початку не виправдала.

Населення на тимчасово окупованих територіях не припиняє активно боротися з ворогом як на інформаційному, так і на юридичному фронті, оскільки неухильне дотримання українського законодавства й ігнорування нав'язаного – гарантований ляпас по амбіціях російських терористів. Проте, це стає можливим, якщо не має місце застосування фізичного примусу, який значно ускладнює нехтування порядками агресора.

Вкотре наголошуємо, що на всій території нашої держави, включаючи тимчасово окуповані території, «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй», що закріплено у  статті 8. Тобто, лише українські закони є обов'язковими до виконання й абсолютно легітимними.

Нормативно-правові акти, введені ворогом у дію на тимчасово окупованих територіях, є нікчемними та неправомірними, а отже – не створюють жодних правових наслідків.

Право
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