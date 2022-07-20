60 вчителів початкових класів Сумщини мають можливість взяти участь у сертифікації 2022 01 серпня 2022 року починається процедура реєстрації учасників сертифікації педагогічних працівників.

Реєстрація триватиме до 15 серпня та відбудеться у два етапи:

основний етап (01 -08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий етап (09-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

Квота учасників сертифікації Сумщини – 60 осіб. У разі якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв - реєстрацію буде припинено достроково.

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Наголошуємо, що реєстрація для участі в сертифікації не завершується створенням картки-заяви. Потенційним учасникам потрібно сформувати комплект документів і надіслати його до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Усі документи мають бути надіслані не пізніше 15 серпня.

До 02 вересня 2022 року в «Кабінетах учасників сертифікації» буде розміщено лист-виклик, де буде зазначено інформацію про місце, дату та час проведення незалежного тестування.

Нагадуємо, що сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, зокрема з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання.

Сертифікація складається із трьох етапів:

зовнішнє незалежне тестування;

самооцінювання власної педагогічної майстерності;

оцінювання незалежними експертами практичного досвіду діяльності учасника сертифікації.

Детальніше з процедурою сертифікації можна ознайомитися за посиланням:

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi/

та на сайті Державної служби якості освіти України:

https://sqe.gov.ua/diyalnist/sertifikaciya/

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