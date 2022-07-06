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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
18.07.2022 11:10398

Фізичний примус: запекла боротьба принципів і обставин

Психічне ставлення людини до вчиненого кримінально караного діяння, вирішує її долю під час судового процесу. Саме сукупність емоційних, пізнавальних та вольових проявів максимально характеризує особу в момент здійснення суспільно небезпечного діяння та дозволяє визначитись з мірою покарання.

Разом з тим, в юридичній практиці є приклади, коли правопорушення вчиняються під дією фізичного примусу. Тобто, спочатку особа сама стає жертвою злочину: її можуть позбавити волі, завдати шкоди здоров’ю тощо, а вже потім, під впливом цих факторів, вона вимушено посягає на правоохоронювані інтереси.

Проте, законодавство не лояльне до злочинних маніпуляцій волею людини, воно максимально захищає тих, хто у відчаї та стражданнях перетинає межу моралі й права. 

Стаття 40 Кримінального кодексу України скасовує відповідальність за злочин при наявності фактів, що підтверджують сторонній протиправний тиск на можливість людини самостійно контролювати свої дії.  А той, хто застосував фізичний примус буде відповідати перед законом незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої цей примус застосовано.

Право Війна Міністерство юстиції Примус Юстиція Сумщини

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