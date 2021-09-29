Внутрішня окупація Сумської області За 4 місяця широкомаштабної Російсько - Української війни процес очищення від проросійсько налаштованих людей на керівних посада не має широкого загалу, по факту в Сумській області триває внутрішня окупація та російська агентурна мережа використовує комунальний ресурс для власних потреб.

Вже 8 років триває внутрішня окупація Сумської області, оскільки на керівних посадах лишаються представники проросійських політичних структур. Місцеві політики наважились лише зняти заступника голови Сумської обласної ради який був від ОПЗЖ та ще керівника одного комунального підприємства Сумської обласної ради це СумиАгроЛіс. Нагадаю що у Сумської обласної ради є біля сотні комунальних підприємств, це різні заклади освіти, охорони здоровя та спеціалізовані інтернати.

На даний час, ніхто з відверто проросійських партій таких як ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. А.Деркача, з керівників підприємств Сумської обласної ради не знятий та всі працють далі використовуючи ресурс на користь російської розвідки (агентурна мережа А.Деркача) та сворення нової проросійської партії, і керівництво та депутати Сумської обласної ради на даний час можуть їх зняти з керівних посад, в облраді є більшість без ОПЗЖ та НАШ КРАЙ, але чомусь не роблять такий важливий крок.

В місцевих радах цей процес ще важчий оскільки на півночі області коаліція створена з ОПЗЖ та НАШ КРАЙ, вони для виду познімали з керівників рад різних рівнів представників ОПЗЖ, але залишили представників НАШ КРАЙ, яка всім відомо є повністю підконтрольна А.Деркачу. Але на всіх комунальних підприємствах місцевих рад як сиділи проросійські керівники так і сидять.

Виходить так, що поки справжні сини та доньки України гинуть на фронті захищаючи Україну місцеві політики не можуть, чи не хочуть прибирати з керівних посад комунальних підприємств Сумської обласної ради та інших місцевих рад представників відверто ворожих партій, таких як ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. А.Деркача. Не прибираючи представників ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. Деркача з керівних посад місцеві політики дають змогу використовувати ресурс Сумської обласної ради в цілях російської розвідки та в інших цілях які можуть дати політичний реванш проросійським силам в Сумській області.