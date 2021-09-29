Блоги

Віноградов Олексій
Віноградов Олексій
13.07.2022 13:17472

Внутрішня окупація Сумської області

За 4 місяця широкомаштабної Російсько - Української війни процес очищення від проросійсько налаштованих людей на керівних посада не має широкого загалу, по факту в Сумській області триває внутрішня окупація та російська агентурна мережа використовує комунальний ресурс для власних потреб.

Вже 8 років триває внутрішня окупація Сумської області, оскільки на керівних посадах лишаються представники проросійських політичних структур. Місцеві політики наважились лише зняти заступника голови Сумської обласної ради який був від ОПЗЖ  та ще керівника одного комунального підприємства Сумської обласної ради це СумиАгроЛіс. Нагадаю що у Сумської обласної ради є біля сотні комунальних підприємств, це різні заклади освіти, охорони здоровя та спеціалізовані інтернати. 

На даний час, ніхто з відверто проросійських партій таких як ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. А.Деркача, з керівників підприємств Сумської обласної ради не знятий та всі працють далі використовуючи ресурс на користь російської розвідки (агентурна мережа А.Деркача) та сворення нової проросійської партії, і керівництво та депутати Сумської обласної ради  на даний час можуть їх зняти з керівних посад, в облраді є більшість без ОПЗЖ та НАШ КРАЙ, але чомусь не роблять такий важливий крок. 

В місцевих радах цей процес ще важчий оскільки на півночі області коаліція створена з ОПЗЖ та НАШ КРАЙ, вони для виду познімали з керівників рад різних рівнів представників ОПЗЖ, але залишили представників НАШ КРАЙ, яка всім відомо є повністю підконтрольна А.Деркачу. Але на всіх комунальних підприємствах місцевих рад як сиділи проросійські керівники так і сидять.  

Виходить так, що поки справжні сини та доньки України гинуть на фронті захищаючи Україну  місцеві політики не можуть, чи не хочуть прибирати з керівних посад  комунальних підприємств Сумської обласної ради та інших місцевих рад представників відверто ворожих партій, таких як ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. А.Деркача. Не прибираючи представників ОПЗЖ та НАШ КРАЙ ім. Деркача з керівних посад місцеві політики дають змогу використовувати ресурс Сумської обласної ради в цілях російської розвідки та в інших цілях які можуть дати політичний реванш проросійським силам в Сумській області.

Общество Внутрішня окупація ГУНП в Сумській області Сумська обласна рада УСБУ в Сумской области

По тематике

Феликс Эдмундович
"Оборотні в погонах" в ГУНП в Сумській області.

За дії що компроментують діяльність поліції заступника начальника - начальника кримінальної поліції Шосткинського районого управління ГУНП в Сумській області ...

Феликс Эдмундович 29.09.2021 13:16
Дима Николаенко
СБУ підтвердила затримання працівника

Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання її діючого працівника, завдяки чому запобігли вбивству співробітника спецслужби....

Дима Николаенко 23.01.2021 13:09
Феликс Эдмундович
Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області

Як Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області займається бездіяльністю....

Феликс Эдмундович 19.03.2020 23:02
Феликс Эдмундович
Поліція Глухівщини за безпеку дорожнього руху

Поліцейські Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області почали проводити безпрецедентні заходи щодо контролю за дорожнім покриттям...

Феликс Эдмундович 01.03.2020 10:23
Захарченко Миколай
Про керівника комунального закладу Сумської обласної ради та представників "руського міра"

Директор КЗ СОР "Глухівський ліцей - інтернат" Терещенко Ірина запросила на посвячення в кадети прихильників "руського міра", яка до речі...

Захарченко Миколай 23.01.2020 22:17
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.