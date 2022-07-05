Народний спротив – дієва відповідь на спроби узаконити свавілля

Змушуючи людей на тимчасово окупованих територіях жити за законами країни, назва якої починається з маленької «р», нерідко застосовуючи фізичний примус, ворог намагається нав’язати й узвичаїти власне свавілля. Проте, бурхлива агітаційна й псевдонормотворча діяльність все одно не стає дієвим механізмом у втіленні стратегій, намальованих в їх хворобливій уяві.
Вкотре наголошуємо, що будь-які нормативно-правові акти тимчасових окупаційних сил та адміністрацій не мають жодної юридичної сили, є нікчемними, неправомірними і не створюють ніяких правових наслідків.
Обов’язковими до виконання є лише ті закони та документи, що розроблені й прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України.
Вірмо в ЗСУ і все буде Україна!
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