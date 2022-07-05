Народний спротив – дієва відповідь на спроби узаконити свавілля Окупанти не перестають будувати свої божевільні плани, які на практиці вщент розбиваються об потужний народний спротив.

Змушуючи людей на тимчасово окупованих територіях жити за законами країни, назва якої починається з маленької «р», нерідко застосовуючи фізичний примус, ворог намагається нав’язати й узвичаїти власне свавілля. Проте, бурхлива агітаційна й псевдонормотворча діяльність все одно не стає дієвим механізмом у втіленні стратегій, намальованих в їх хворобливій уяві.

Вкотре наголошуємо, що будь-які нормативно-правові акти тимчасових окупаційних сил та адміністрацій не мають жодної юридичної сили, є нікчемними, неправомірними і не створюють ніяких правових наслідків.

Обов’язковими до виконання є лише ті закони та документи, що розроблені й прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України.

Вірмо в ЗСУ і все буде Україна!