Україна без бар’єрів: правильно звертаємося до людей з порушеннями зору

Слово «сліпий» також некоректне через те, що таврує людину лише за ознакою однієї дисфункції.
Якщо ми говоримо про людину з повною втратою зору, допустимий термін вживання – «незряча людина».
Друзі! Нагадаємо, що офіційні вебсайти державних органів адаптовані під людей з порушеннями зору. Відповідна функція на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) знаходиться в правому верхньому кутку.
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