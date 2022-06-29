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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 10:55362

Україна без бар’єрів: правильно звертаємося до людей з порушеннями зору

Розмовляй без бар’єрів – немає людей з вадами зору, є люди з порушеннями зору.

Слово «сліпий» також некоректне через те, що таврує людину лише за ознакою однієї дисфункції.

Якщо ми говоримо про людину з повною втратою зору, допустимий термін вживання – «незряча людина».

Друзі! Нагадаємо, що офіційні вебсайти державних органів адаптовані під людей з порушеннями зору. Відповідна функція на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) знаходиться в правому верхньому кутку.

Безбар’єрність – це про зручність та комфорт для кожного!

Общество Безбар'єрність Юстиція Сумщини

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