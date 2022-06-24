Злочин заради злочину: коли маніпуляція стає кримінально караним діянням

Створити труднощі для окупаційної влади на тимчасово непідконтрольних Україні територіях можливо навіть без зброї в руках....
Надані державою та захищені законом права й свободи можуть стати знаряддям злочину, якщо застосувати до особи фізичний примус та позбавити...
На тимчасово окупованих територіях самопроголошена влада намагається побудувати свою злочинну нормативну, але не правову систему....
Характер фізичного примусу, застосованого до особи – «деталь», яка може докорінно змінити рівень відповідальності за завдану особою шкоду правоохоронюваним інтересам...
Фізичний примус – застосування до особи фізичного насильства, щоб змусити вчинити або не вчинити певні протиправні дії всупереч волі....