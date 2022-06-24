Злочин заради злочину: коли маніпуляція стає кримінально караним діянням Виконавець – ключова фігура у будь-якому злочині, щоправда, кожен отримує цю роль по різному.

З-поміж розповсюджених сценаріїв втягнення в неправомірну діяльність, серед яких помста, матеріальна винагорода чи, навіть, моральне задоволення, слід виокремити фізичний примус. У цьому випадку до особи застосовується фізичне насильство (побої, катування, позбавлення свободи), щоб вплинути на її волю та тим самим змусити вчинити її протиправні дії чи бездіяльність.

Варто зазначити, що норми Кримінального кодексу України добре адаптовані до подібних прикладів маніпуляції. Стаття 40 скасовує відповідальність за злочин, якщо буде підтверджено тиск на особу та її можливість самостійно приймати рішення.

Разом з тим, той, хто застосував фізичний примус буде відповідати перед законом незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої цей примус застосовано.