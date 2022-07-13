А.Деркач та його проросійська агентура А.Деркач як агент російської розвідки впровадив силові підрозділи РФ в підрозділи ЗСУ та ДФ та контролює їх роботу. Їх головна задача це знищення патріотів та творити розлад на теренах Сумщини.

Всім відомо що Андрій Деркач є депутатом ВРУ та сірим кардиналом Сумської області. 24 червня 2022 року СБУ на всю країну підтвердило, що А.Деркач є шпіоном ГУ ГШ ЗС РФ та створював в Сумській області силові підрозділи які повинні сприяти ЗС РФ при захопленні міст.

А.Деркач вже давно налагодив тісні стосунки з Сергієм Семенниковим, звязковий на початку був Олег Бояринцев який постійно тримав контакт, навіть стали кумами. Зараз звязок тимається напряму.

ГУ ГШ ЗС РФ через Андрія Деркача остані роки виділяли не погані гроші для створення політичної структури яка буде прибирати "неугодних" та ця структура була підконтрольна С.Семеникову, також ГУ ГШ ЗУ РФ створювали потужний силовий блок на базі банди С.Семеникова, для прибирання "неугодних" та залякуванню інших хто передшкоджає роботі шпіонам РФії.

За гроші багатьох використовували в сліпу. І напревеликий жаль все у ГУ ГШ ЗС РФ вийшло.

ГУ ГШ ЗСРФ створила потужно политично-силову структуру на базі банди С.Семеникова які за гроші нападають на патріотичні сили які боряться проти РФ та агентури РФ.

Не буду писати їхні імена але викладу фото. Люди повинні побачити тих людей які працюють на ГУ ГШ ЗС РФ або є їх посібниками та деякі члени банди впроваджені в структури ЗСУ, НГУ та Добровольчі Формуваня. У цих людей головна задача збір інформації, знищувати патріотичні сили та робити розлад на теренах Сумської області, багатьох простих бійців використовують в сліпу, але хто очолює ту банду той знає інстину.