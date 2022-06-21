Народне вето – зброя, що не потребує дозволу Створити труднощі для окупаційної влади на тимчасово непідконтрольних Україні територіях можливо навіть без зброї в руках.

Громадяни, що мимоволі вимушені співіснувати з ворогом, можуть чинити йому опір, ігноруючи спроби нав’язати нелегітимне законодавство та тим самим захищати існуючий правопорядок.

Лише беззаперечне виконання приписів Конституції та українських законів допоможе продемонструвати непроханим гостям чітку позицію українців щодо бажання жити у вільній та незалежній державі.

Нагадуємо, що будь-який виданий російською владою документ – це злочин, тому народне вето буде гарною допомогою для наших захисників у боротьбі за свободу.

Важливо! Нормативно-правові акти, введені ворогом у дію на визнаних світом територіях України, є нікчемними та неправомірними, а отже – не створюють жодних правових наслідків.