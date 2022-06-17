Правоохоронювані інтереси під прицілом фізичного примусу Надані державою та захищені законом права й свободи можуть стати знаряддям злочину, якщо застосувати до особи фізичний примус та позбавити її можливості самостійно приймати рішення.

Наслідком застосування фізичного примусу завжди є шкода, завдана правам, свободам та інтересам людини і громадянина, тобто тим правам, які гарантує і захищає закон.

Коли в статті 40 Кримінального Кодексу України йдеться про шкоду, завдану правоохоронюваним інтересам, то слід розуміти, що мова не лише про загрозу для майна, життя, здоров’я, довкілля тощо, а й про немайнову (моральну) шкоду чи небезпеку її заподіяння.

Нагадуємо, що у разі вчинення правопорушення під впливом фізичного примусу та не маючи реальної можливості відмовитися від дій, що загрожують суспільним інтересам – правова відповідальність скасовується.