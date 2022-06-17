Врахування пропозицій АМУ до законопроєкту 7427 забезпечить стале проходження опалювального сезону Асоціація міст України закликає народних депутатів підтримати позицію місцевого самоврядування і надати підприємствам ТКЕ можливість забезпечити українців теплом і гарячою водою, не збільшуючи тарифи.

17 червня парламентський Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує розглянути урядовий законопроєкт «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» №7427 від 01.06.2022р.

Законопроєктом, зокрема, пропонується розв’язати низку проблемних питань комунальної теплоенергетики щодо підготовки та проходження опалювального сезону 2022/2023 року.

Асоціація міст України вважає необхідним якнайшвидше вирішення на законодавчому рівні проблем галузі та наполягає, для забезпечення сталого проходження опалювального сезону, на врахуванні у законопроєкті №7427 таких пропозицій:

- виключити норми про безоплатний перехід права власності на підприємство ТКЕ до постачальника природного газу у разі прострочення платежів по договору реструктуризації;

- для збереження тарифів на послуги тепло постачання та гарячого водопостачання на рівні минулого опалювального сезону, передбачити забезпечення постачання природного газу на умовах та за цінами попереднього опалювального сезону підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, релігійним організаціям в опалювальному сезоні 2022/2023 року;

- передбачити механізм щомісячної (а не щоквартальної!) компенсації підприємствам ТКЕ заборгованості з різниці в тарифах;

- зупинити стягнення заборгованості за природний газ та послуги з його розподілу, нарахування та стягнення штрафних санкцій на таку заборгованість з підприємств ТКЕ в умовах воєнного стану й забезпечити їх списання;

- забезпечити укладення договорів реструктуризації заборгованості за природний газ, що виникла у попередні періоди.

АМУ заявляє, що законопроєкт №7427 може розглядатися лише за умови повного врахування вищенаведених пропозицій. Також, Асоціація виклала свою позицію у листі до Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За матеріалами сайту Асоціації міст України