Нормотворча діяльність окупантів: від юридичної колізії до чергового злочину На тимчасово окупованих територіях самопроголошена влада намагається побудувати свою злочинну нормативну, але не правову систему.

Зрозуміло, що подібна діяльність для декого може створити «юридичні колізії», тобто суперечності із вже існуючими в Україні, легітимними нормативно-правовими актами.

Щоб сумнів не займав панівне становище у свідомості громадян нагадуємо, що чинними на території держави є лише ті закони та документи, що розроблені й прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України.

Наголошуємо, що будь-які нормативно-правові акти введені ворогом у дію на визнаних світом територіях України є нікчемними та неправомірними, а отже не створюють жодних правових наслідків.

Варто зазначити, що наша країна вже 30 років має абсолютно обґрунтоване право на самостійність, визнане всіма цивілізованими країнами, і є повноправним учасником міжнародних відносин.

Тому кожна спроба на території незалежної держави запровадити свої порядки є лише зайвим доказом тієї купи злочинів, що вже вчинила російська влада.