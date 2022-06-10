Нормотворча діяльність окупантів: від юридичної колізії до чергового злочину

Надані державою та захищені законом права й свободи можуть стати знаряддям злочину, якщо застосувати до особи фізичний примус та позбавити...
Характер фізичного примусу, застосованого до особи – «деталь», яка може докорінно змінити рівень відповідальності за завдану особою шкоду правоохоронюваним інтересам...
Фізичний примус – застосування до особи фізичного насильства, щоб змусити вчинити або не вчинити певні протиправні дії всупереч волі....
Верховна Рада на території України має виключну законодавчу монополію, але останнім часом «конкуренція» на цій ниві зустрічається все частіше....
Все частіше в інформаційному просторі можна зустріти роз’яснення про фізичний примус і відповідальність за нього, адже з повномасштабним військовим вторгненням...