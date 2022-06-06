Переборний фізичний примус не відміняє відповідальності Характер фізичного примусу, застосованого до особи – «деталь», яка може докорінно змінити рівень відповідальності за завдану особою шкоду правоохоронюваним інтересам під його впливом.

Якщо особа перебувала під безпосереднім впливом переборного фізичного примусу, тобто могла керувати своїми діями, і при цьому не перебувала у стані крайньої необхідності, вона буде нести відповідальність на загальних підставах, визначених Кримінальним Кодексом України.

Наголошуємо, що мова про виключення відповідальності за вчинене протиправне діяння під впливом фізичного примусу йтиме лише у тому випадку, якщо особа НЕ могла керувати своїми діями, тобто не могла самостійно приймати рішення.

Нагадаємо: фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.

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