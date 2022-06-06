Переборний фізичний примус не відміняє відповідальності

Якщо особа перебувала під безпосереднім впливом переборного фізичного примусу, тобто могла керувати своїми діями, і при цьому не перебувала у стані крайньої необхідності, вона буде нести відповідальність на загальних підставах, визначених Кримінальним Кодексом України.
Наголошуємо, що мова про виключення відповідальності за вчинене протиправне діяння під впливом фізичного примусу йтиме лише у тому випадку, якщо особа НЕ могла керувати своїми діями, тобто не могла самостійно приймати рішення.
Нагадаємо: фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.
Для отримання юридичної консультації ви можете звертатися до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
Фізичний примус – застосування до особи фізичного насильства, щоб змусити вчинити або не вчинити певні протиправні дії всупереч волі....
Верховна Рада на території України має виключну законодавчу монополію, але останнім часом «конкуренція» на цій ниві зустрічається все частіше....
Все частіше в інформаційному просторі можна зустріти роз’яснення про фізичний примус і відповідальність за нього, адже з повномасштабним військовим вторгненням...
Діяльність тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій є незаконною і видані у зв’язку з такою діяльністю акти – абсолютний...
З початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що окупанти не гребують особливо жорстокими методами впливу на українців. Зокрема, мова йде про...