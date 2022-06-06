Блоги

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
06.06.2022 12:15707

Коли відбудеться тестування вчителів у межах сертифікації – названо дату

Незалежне тестування вчителів початкової школи, які забажали пройти сертифікацію, відбудеться 10 вересня.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти з посиланням на Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році

Тест складатиметься зі 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді. На виконання буде відведено 180 хвилин.

До 28 вересня в кабінетах учасників сертифікації будуть розміщені результати тестування та інформація про допущення / недопущення їх до участі в наступному етапі.

Нагадаємо, сертифікація складається з трьох етапів:

незалежне тестування (УЦОЯО);

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (ДСЯО);

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (ДСЯО).

Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 1 до 15 серпня 2022 року й відбуватиметься у два етапи:

основний (1–8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (9–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2 500 учителів).

Реєстрацію припинять достроково, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

Додатково:

Вимоги до учасників сертифікації:

високий рівень педагогічної майстерності

володіння методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями

готовність поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч. 1 ст. 49 «Про повну загальну середню освіту»)

робота на посаді, що належить до категорії посад педагогічних працівників (основне місце роботи)

стаж педагогічної роботи не менше двох років (пункт 2 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

 

Общество #?кістьОсвітиСуми #ЗмінюємоОсвітуРазом #ІнституційнийАудит #АбеткаДиректора#UAразом #НавчанняВУмовахВійни

По тематике

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Відгук вчителя: Як Сумська гімназія №1 організувала освітній процес в умовах воєнного стану

Державна служба якості освіти України та Управління Служби у Сумській області діляться історією Ольги Чашечникової, вчительки математики (експертки...

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області 25.04.2022 13:22
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.45; 18.00; с 09.06.2022 - 12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.