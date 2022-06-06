Коли відбудеться тестування вчителів у межах сертифікації – названо дату

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти з посиланням на Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році
Тест складатиметься зі 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді. На виконання буде відведено 180 хвилин.
До 28 вересня в кабінетах учасників сертифікації будуть розміщені результати тестування та інформація про допущення / недопущення їх до участі в наступному етапі.
Нагадаємо, сертифікація складається з трьох етапів:
незалежне тестування (УЦОЯО);
самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (ДСЯО);
вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (ДСЯО).
Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 1 до 15 серпня 2022 року й відбуватиметься у два етапи:
основний (1–8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
додатковий (9–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2 500 учителів).
Реєстрацію припинять достроково, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.
Додатково:
Вимоги до учасників сертифікації:
високий рівень педагогічної майстерності
володіння методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями
готовність поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч. 1 ст. 49 «Про повну загальну середню освіту»)
робота на посаді, що належить до категорії посад педагогічних працівників (основне місце роботи)
стаж педагогічної роботи не менше двох років (пункт 2 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)
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