В Україні створили вебсайт про шкільну освіту дітей, які вимушено виїхали за кордон Державна служба якості освіти спільно з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), створили вебсайт про шкільну освіту дітей, які вимушено покинули Україну.

Державна служба якості освіти спільно з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), створили вебсайт про шкільну освіту дітей, які вимушено покинули Україну. Ресурс містить опис системи освіти України, базу українських навчальних програм англійською мовою та відповіді українською на поширені запитання батьків дітей.

Сайт refugee-ed.sqe.gov.ua є джерелом інформації про українську систему шкільної освіти для представників урядів країн, куди вимушено були переміщені українські діти, а також для їхніх батьків.

“Лише за перший місяць повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну майже два мільйони українських дітей покинули її територію. У батьків виникає чимало запитань щодо того, як організувати навчання їхніх дітей. Не менше запитань виникає у міністерств, шкіл та вчителів тих країн, де зараз перебувають українські учні: як влаштована система освіти в Україні, за якими програмами навчаються діти, як відбувається оцінювання результатів навчання. У відповідь на ці виклики Державна служба якості освіти спільно з партнерами із проєкту SURGe створили вебсайт, що допоможе школам за кордоном зрозуміти, як максимально ефективно працювати із українськими дітьми,” – зазначив Голова Державної служби якості освіти Руслан ГУРАК.

Ресурс складається із двох блоків – українською та англійською мовами. На україномовній частині сайту батьки дітей знайдуть відповіді на найпоширеніші запитання щодо організації навчання дітей, які вимушено покинули територію України: як бути з отриманням документів, переведенням на наступний рік навчання, за якою формою діти можуть продовжити навчання в українській школі, або ж, навпаки, що робити, коли дитина пішла до школи за кордоном. Інша частина сайту створена для міністерств, шкіл та вчителів тих країн, де зараз перебувають українські учні. Там вони знайдуть інформацію про те, як влаштована система шкільної освіти в Україні, а найголовніше – зможуть завантажити стислі програми з основних навчальних предметів для кожного класу.

Інформація на сайті постійно оновлюватиметься відповідно до повідомлень та роз’яснень Міністерства освіти і науки України, змін у законодавстві та інших новацій у сфері освіти.

Вебсайт створений для Державної служби якості освіти України в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.