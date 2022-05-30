Квазізакони на окупованих територіях – примітивна спроба ворога легітимізувати військову агресію Верховна Рада на території України має виключну законодавчу монополію, але останнім часом «конкуренція» на цій ниві зустрічається все частіше.

Подібне зумовлено тимчасовою окупацією військами російської федерації частини українських земель, де й розгортають свою «діяльність» тимчасові окупаційні адміністрації.

Враховуючи обставини, кожен має пам’ятати, що гра агресора в законодавця на території суверенної держави – це лише примітивна спроба приховати свої злочини.

Наголошуємо, що будь-які нормативно-правові акти введені ворогом у дію є нікчемними та неправомірними, а також не створюють жодних правових наслідків.

Звертаємо увагу, що обов’язковими до виконання є лише ті закони та документи, що розроблені й прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України.