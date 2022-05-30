Квазізакони на окупованих територіях – примітивна спроба ворога легітимізувати військову агресію

Подібне зумовлено тимчасовою окупацією військами російської федерації частини українських земель, де й розгортають свою «діяльність» тимчасові окупаційні адміністрації.
Враховуючи обставини, кожен має пам’ятати, що гра агресора в законодавця на території суверенної держави – це лише примітивна спроба приховати свої злочини.
Наголошуємо, що будь-які нормативно-правові акти введені ворогом у дію є нікчемними та неправомірними, а також не створюють жодних правових наслідків.
Звертаємо увагу, що обов’язковими до виконання є лише ті закони та документи, що розроблені й прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України.
Все частіше в інформаційному просторі можна зустріти роз’яснення про фізичний примус і відповідальність за нього, адже з повномасштабним військовим вторгненням...
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Вже дев’ятий рік росія марно намагається нав’язати свої порядки в суверенній Україні, нерідко застосовуючи до незгодних фізичний чи психічний примус....