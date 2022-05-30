Блоги

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 15:23308

АМУ закликає спростити порядок здійснення закупівель органами місцевого самоврядування

З першого дня вторгнення російських військ до України громади роблять усе можливе для підтримки ЗСУ, СБУ, ДСНС, ТРО та інших структур і надають їм різноманітну допомогу.

Наразі ж придбати необхідні захисникам товари оборонного призначення, а також спецтранспорт, можливо лише в іноземних постачальників. Які, враховуючи воєнний стан та відповідні ризики, погоджуються поставляти товар тільки на умовах стовідсоткової передоплати. Однак чинна нормативно-правова база не дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати передоплату.

Для вирішення цієї проблеми Правління Асоціації міст України звернулося до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо спрощення порядку здійснення закупівель органами місцевого самоврядування через внесення відповідних змін до низки урядових постанов.

Надання права органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям проводити закупівлі за попередньою оплатою створить передумови для безперебійної допомоги захисникам  та постачання  їм якісних товарів, в тому числі оборонного призначення.

АМУ наголошує, що для наближення перемоги над російським агресором потрібні швидкі рішення як на державному, так і на місцевому рівнях, та закликає Уряд якнайшвидше прийняти рішення щодо спрощення порядку здійснення закупівель органами місцевого самоврядування.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

Фото
Право Місцеве самоврядування

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Місцеве самоврядування під час воєнного стану: особливості функціонування визначено Законом

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 21.05.2022 14:56
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
АМУ пропонує чотири законодавчі кроки з підтримки комунальних підприємств

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан 10 травня в прямому ефірі на UA:Перший розповів про проблеми житлово-комунального господарства громад у період...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 12.05.2022 17:20
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Уряд оновив порядок надання компенсації за розміщення ВПО. Пропозиції АМУ враховано

29 квітня Уряд постановою № 490 затвердив нову редакцію Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 08.05.2022 16:48
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
АМУ просить надати субвенцію до бюджетів територіальних громад Сумщини

Асоціація міст України звернулася до Сумської обласної військової адміністрації з проханням забезпечити надання субвенції або дотації з обласного бюджету до...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 07.04.2022 16:57
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Агресор відповість за руйнування українських міст, селищ, сіл - Олександр Слобожан в ефірі CNN

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на каналі CNN розповів про ситуацію у місті Буча, де він перебував у...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 04.04.2022 10:55
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Родина Адамсів 2 (Грег Тірнан, Конрад Вернон, 2021)
Кино Планета Кіно
16.40

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.