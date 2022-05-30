АМУ закликає спростити порядок здійснення закупівель органами місцевого самоврядування

Наразі ж придбати необхідні захисникам товари оборонного призначення, а також спецтранспорт, можливо лише в іноземних постачальників. Які, враховуючи воєнний стан та відповідні ризики, погоджуються поставляти товар тільки на умовах стовідсоткової передоплати. Однак чинна нормативно-правова база не дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати передоплату.
Для вирішення цієї проблеми Правління Асоціації міст України звернулося до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо спрощення порядку здійснення закупівель органами місцевого самоврядування через внесення відповідних змін до низки урядових постанов.
Надання права органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям проводити закупівлі за попередньою оплатою створить передумови для безперебійної допомоги захисникам та постачання їм якісних товарів, в тому числі оборонного призначення.
АМУ наголошує, що для наближення перемоги над російським агресором потрібні швидкі рішення як на державному, так і на місцевому рівнях, та закликає Уряд якнайшвидше прийняти рішення щодо спрощення порядку здійснення закупівель органами місцевого самоврядування.
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