Особа, яка застосувала фізичний примус, гарантовано відповість перед законом

Нагадаємо: фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.
Наголошуємо, що особа, яка застосувала фізичний примус до іншої особи, тим самим примусивши її вчинити протиправні дії, гарантовано понесе кримінальну відповідальність за ту шкоду, що заподіяно правоохоронюваним інтересам внаслідок застосованого нею примусу.
Так, особа, що застосувала фізичний примус буде відповідати перед законом незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої цей примус застосовано.
Для отримання юридичної консультації ви можете звертатися до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
Діяльність тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій є незаконною і видані у зв’язку з такою діяльністю акти – абсолютний...
З початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що окупанти не гребують особливо жорстокими методами впливу на українців. Зокрема, мова йде про...
Чинним українським законодавством передбачена можливість звільнення особи від покарання за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо такі дії (бездіяльність) були вчинені...
Вже дев’ятий рік росія марно намагається нав’язати свої порядки в суверенній Україні, нерідко застосовуючи до незгодних фізичний чи психічний примус....
Автоматизоване виявлення наявних у боржника банківських рахунків та коштів на них – це лише частина дієвих інструментів, необхідних для швидкої...