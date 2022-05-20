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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
30.05.2022 14:08630

Особа, яка застосувала фізичний примус, гарантовано відповість перед законом

Все частіше в інформаційному просторі можна зустріти роз’яснення про фізичний примус і відповідальність за нього, адже з повномасштабним військовим вторгненням росії на територію України значно зріс ризик застосування такого примусу до українських громадян.

Нагадаємо: фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.

Наголошуємо, що особа, яка застосувала фізичний примус до іншої особи, тим самим примусивши її вчинити протиправні дії, гарантовано понесе кримінальну відповідальність за ту шкоду, що заподіяно правоохоронюваним інтересам внаслідок застосованого нею примусу.

Так, особа, що застосувала фізичний примус буде відповідати перед законом незалежно від того, чи визнано злочином поведінку тієї особи, до якої цей примус застосовано.

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