Видані окупантами акти – фейк без правових наслідків

З початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що окупанти не гребують особливо жорстокими методами впливу на українців. Зокрема, мова йде про...
Чинним українським законодавством передбачена можливість звільнення особи від покарання за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо такі дії (бездіяльність) були вчинені...
Вже дев’ятий рік росія марно намагається нав’язати свої порядки в суверенній Україні, нерідко застосовуючи до незгодних фізичний чи психічний примус....
Автоматизоване виявлення наявних у боржника банківських рахунків та коштів на них – це лише частина дієвих інструментів, необхідних для швидкої...
Дитина потребує постійної уваги та піклування, а систематичне невиконання обов’язків, пов’язаних з її вихованням, – це причина для позбавлення особи...