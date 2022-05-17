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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Сегодня 09:24320

Видані окупантами акти – фейк без правових наслідків

Діяльність тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій є незаконною і видані у зв’язку з такою діяльністю акти – абсолютний фейк без правових наслідків.

В нашій країні діє принцип верховенства права, а Конституція України має найвищу юридичну силу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
За порушення визначених українським законодавством прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях відповідальність несе російська федерація як держава-окупант.
Наголошуємо, що примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства російської федерації не є підставою для втрати українського громадянства і, відповідно, не визнається Україною.
Нагадуємо, що будь-яка нормотворча діяльність окупантів не створює жодних правових наслідків, а нікчемність цих актів не підлягає оскарженню і не може бути скасована.
Все буде Україна!
Право Закон Право Юстиція Сумщини

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