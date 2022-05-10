Відповідальність за вчинення протиправного діяння під впливом фізичного примусу

Наголошуємо, якщо особа не могла керувати своїми діями під впливом фізичного примусу, тобто не могла самостійно приймати рішення, відповідальність ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ.
Проте, якщо особа зберігала можливість керувати своїми діями в умовах фізичного примусу – питання кримінальної відповідальності вирішується відповідно до положень статті 39 Кримінального Кодексу України («Крайня необхідність»). І вже тоді примус може розглядатися як пом’якшуюча обставина.
Нагадаємо: фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.
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